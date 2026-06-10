인천공항, 출국길 콘서트 ‘싱크 인 뮤지컬’ 열린다

“인천공항으로 뮤지컬 보러 오세요.”



인천국제공항공사는 인천공항 제2여객터미널 3층 탑승구역 내 서편 노드광장에서 세 번째 출국길 콘서트 ‘싱크 인 뮤지컬’을 개최한다고 10일 밝혔다.

18일 오후 5시에 열리는 이번 공연은 ‘싱크 인 뮤지컬 - 출국 전 만나는 가장 특별한 커튼콜’을 주제로, 전 세계적으로 많은 사랑을 받아온 대표 뮤지컬 넘버를 중심으로 구성된다.

출국길 콘서트는 해외로 여행을 떠나는 공항 이용객들에게 다채로운 문화예술경험을 제공하기 위해 기획됐다.

여행의 시작점인 공항에서 여객들이 음악과 이야기의 감동을 생동감 있게 경험할 수 있도록 보컬과 앙상블 연주가 어우러지는 무대로 출국 전 특별한 순간을 선사할 예정이다.

출연진의 경우 △탁월한 가창력과 섬세한 연기력으로 폭넓게 사랑받는 뮤지컬 배우 정선아△팬텀싱어 출신 테너 이동신, 테너 오창균, 베이스 나규보가 빚어내는 풍부한 감성의 황금빛 하모니 ‘골든크로스’△풍성한 사운드와 감각적인 연주를 선보이는 ‘블랭크 색소폰 앙상블’이 출연해 뮤지컬 특유의 감동과 생동감 있는 무대를 선보인다.

이번 공연에 대한 상세 정보는 인천공항 문화예술공연 인스타그램 계정(icn_culture.and.art)에서 확인할 수 있다.

인천공항 제2여객터미널을 방문하는 여객 및 공항 상주직원 등 누구나 무료로 관람할 수 있다.

김창규 인천국제공항공사 운영본부장은 “인천공항은 출입국을 위한 공간을 넘어 문화와 감동을 경험하는 공간으로서 새로운 고객가치를 만들어가고 있다”라며 “대한민국의 관문에서 K-컬처의 우수성을 알리고 여객 분들께 인천공항만의 특색 있는 고객경험을 제공할 계획이다”고 말했다.

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