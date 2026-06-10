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정청래 “李 인식에 공감”, 황명선 “선거승리 실패한 지도부”

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배민영·박유빈 기자

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“비판·질책 겸허히 받드는 계기 삼을 것”
친명계, ‘연임 가능성’ 정 대표에 직격탄
황 최고 “압도적으로 이길 선거에서 져”
김 전 원장 “鄭, 전대 불출마 고려해야”

6·3 지방선거를 “압승”했다고 자평했던 더불어민주당 정청래 대표가 10일 “이재명 대통령의 선거에 대한 평가와 인식에 공감한다”고 말했다. 정 대표의 상황 인식이 “최소한 성공은 아니었다”는 이 대통령의 인식과 동떨어졌다는 지적이 제기되자 정 대표가 한발 물러선 모양새다. 비당권파 친명(친이재명)계에선 대표직 연임을 노리는 정 대표를 향해 “실패한 지도부”라고 직격탄을 쏟아내며 견제를 본격화했다.

 

더불어민주당 정청래 대표가 10일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 허정호 선임기자
더불어민주당 정청래 대표가 10일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 허정호 선임기자

정 대표는 이날 국회에서 주재한 당 최고위원회의에서 이같이 밝히며 “(선거 과정에서 드러난) 공과를 냉철하게 진단할 수 있도록 평가위원회를 만들어 백서를 발간하겠다”고 했다. 그는 “평가위는 최대한 객관적인 시각에서 다양한 분석을 담아낼 수 있도록 외부와 내부 인사를 절반씩 구성해 운영할 것”이라고 했다. 아울러 “선거 과정에서 확인된 비판과 질책을 겸허히 받들어 부족한 것은 채우고 받아들일 것은 받아들이는 계기로 삼겠다”며 “당정청 간 원팀 원보이스를 더욱 강화하겠다”고 했다.

 

그러자 황명선 최고위원은 “우리는 지방선거에서 승리하지 못했다. 내란 청산과 민생 회복, 이재명정부 성공의 발판 마련이라는 목표도 이루지 못했다”고 정 대표의 면전에서 작심 발언을 쏟아냈다. 황 최고위원은 “저부터 책임을 통감하고 (최고위원 연임을 위한) 8월 전당대회에 출마하지 않기로 했다”며 “압도적으로 이겨야 할 선거에서 승리하지 못하고 실패한 지도부의 한 사람으로서 출마하지 않는 것이 당원들에 대한 도리”라고 했다. ‘실패한 지도부’의 정점인 정 대표가 연임 도전을 해선 안 된다는 뜻을 드러낸 것으로 해석됐다.

 

이 대통령의 최측근으로 통하는 김용 전 민주연구원 부원장도 선거 결과에 대해 정 대표가 사과하고 차기 전당대회에 불출마해야 한다는 취지의 주장을 폈다. 김 전 부원장은 YTN 라디오에서 “지금이라도 허탈해하고 있는 지지자들, 또 이재명정부의 성공을 바라는 국민들에게 집권당을 대표해 진심 어린 사과는 필요하다”고 말했다. 아울러 대표직을 사퇴했어야 했지만 정 대표가 실기했다면서 8월17일로 예정된 전당대회 불출마에 대해 “충분히 고려할 수 있다고 생각한다”고 했다.

 

자신이 차기 전당대회에서 최고위원직에 도전할 가능성은 열어뒀다. 김 전 부원장은 “(출마와 관련해) 여러 군데로부터 의견을 듣고 있다. 요청하는 분들도 많다”고 했다. 그는 “만약 최고위원이 된다면 다양하게 할 수 있는 일이 많을 것 같다”면서 “긍정적으로 생각하고 있고, 결정은 좀 빠르게 할 생각”이라고 했다.


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