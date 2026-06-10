킹크랩 56% 뛰고 오징어는 실종... 수산물 물가 당분간 고공행진 전망

이상 기후와 국제 정세 불안이 맞물리며 주요 수산물의 수급 불안 우려가 커지고 있다. 제미나이로 생성한 AI 이미지

이상 기후에 따른 어획량 감소와 중동 전쟁 장기화에 따른 유류비 부담 증가로 수산물 수급 불안 우려가 커지고 있다.

10일 수협노량진수산에 따르면 5월 4주차(25~30일) 노량진수산시장에 입하된 주요 어종 가운데 킹크랩과 갈치, 대게 등의 경락가가 전주 대비 큰 폭으로 올랐다. 통상 계절적 요인에 따라 어종별 입하량과 가격이 변동하지만, 최근에는 기상 여건 변화와 국제 정세 불안 등이 맞물리며 일부 품목의 가격 변동성이 커진 것으로 분석된다.

◆ 킹크랩·갈치 급등하고 오징어는 어획량 반토막

품목별로 1kg당 킹크랩 평균 경락가는 7만200원으로 전주보다 56.35% 뛰었다. 갈치는 2만4400원으로 29.1% 올랐다. 대게는 3만7300원으로 전주 대비 28.18%, 낙지는 2만1200원으로 24.71% 각각 상승했다.

횟감용 수산물 중에서는 광어 자연산이 1kg당 8100원으로 전주 대비 30.65% 올랐고 양식산은 2만원으로 9.89% 상승했다. 농어 자연산은 1만5300원으로 11.68%, 참돔 양식산은 1만2400원으로 12.73% 각각 올랐다.

오징어 어획량 감소로 인한 향후 가격 인상 우려도 커지고 있다. 한국해양수산개발원에 따르면 오징어 근해채낚기어업 어획량은 지난달 17~23일 9톤으로 작년 같은 기간(40톤)보다 76.9% 감소했다.

수산물업계 관계자는 “기후변화와 조업 여건 악화, 유통비 상승 등이 맞물리며 조업을 포기하는 어민이 늘고 일부 품목의 수급 불안이 이어지고 있다”며 “소비자가 체감하는 가격 상승세도 당분간 지속될 가능성이 크다”고 말했다.

수산물 물가 불안이 이어지자 정부는 비축 물량 방출 등 긴급 수급 안정 대책에 나섰다. 제미나이로 생성한 AI인포그래픽

◆ 식당가 가격 인상 도미노... 여름철 고수온 경보

수급 불안은 일부 식당가에도 영향을 주고 있다. 서울 종로구의 한 꼼장어 전문점은 최근 안내문을 통해 “전쟁 정세로 해외 꼼장어 조업이 중단돼 수급 차질이 발생했다”며 당분간 부산 생꼼장어를 직송해 판매하겠다고 안내했다. 이에 따라 매장에서 판매하는 양념·소금구이의 가격은 기존 1만500원에서 1만9000원으로 4000원 가까이 오른 것으로 전해졌다. 수입선 다변화가 막힌 상황에서 국산 대체재 탐색이 외식 물가 인상으로 직결되는 흐름으로 보인다.

여름을 앞두고 고수온에 따른 양식장 피해 우려도 커지고 있다. 국립수산과학원 계절해양예측시스템에 따르면 올여름 우리 바다 수온은 평년보다 1.0도 이상 높을 것으로 전망된다. 고수온 특보는 다음 달 초중순쯤, 적조 특보는 같은 달 말 이후 발표될 가능성이 큰 것으로 예측됐다.

고수온 피해와 유류비 부담으로 조업 여건이 악화되면서 수산물 가격이 오름세를 보인다. 제미나이로 생성한 AI 이미지

◆ 유가 보조금 늘리고 비축 물량 8000톤 푼다

정부는 수산물 수급 안정을 위해 비축 물량 방출과 고수온 피해 예방 등 대응에 나섰다. 또 중동 전쟁 장기화 등에 따른 유류비 부담으로 조업을 포기하는 어민들이 늘어남에 따라 오는 9월까지 지급하는 면세유 유가연동보조금 지급 한도를 어업용 경유 기준 리터당 138.4원에서 176.2원으로 올렸다.

해양수산부는 금어기·휴어기 등에 따른 수산물 가격 상승에 따라 다음 달 15일까지 정부 비축 수산물 최대 8000톤을 시장에 공급한다. 공급 물량은 명태 5500톤, 고등어 1000톤, 오징어 900톤, 갈치 600톤 등이다.

정부 비축 수산물은 전통시장과 대형마트, 온·오프라인 도매시장, 기업 간 거래(B2B) 등을 통해 공급되며 시중 가격보다 최대 30~40% 낮은 가격에 판매된다고 해수부는 전했다.

해수부는 또 고수온 대응 장비 보급 예산을 지난해 58억원에서 올해 76억원으로 31% 늘려 양식장에 조기 지원했다. 아울러 수온에 내성이 있는 품종을 개발하고 고수온 취약 어종의 조기 출하를 유도하는 등 양식장 피해 예방에도 나설 계획이다.

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