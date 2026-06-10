경찰 여객기참사 특별수사단, 국토교통부 추가 압수수색

12·29 여객기 참사를 조사하는 경찰 특별수사단이 국토교통부에 대한 추가 압수수색에 착수했다.

특수단은 10일 오전 9시부터 국토교통부에 수사관을 보내 압수수색을 진행 중이라고 밝혔다.

지난 4월 13일 전남 무안국제공항에서 경찰과학수사대가 제주항공 여객기 참사 미수습 유해를 찾기 위해 재수색하고 있다. 연합뉴스

그간 진행해온 참사 원인 규명에 필요한 자료를 추가 확보하려는 차원이란 설명이다.

특수단은 지난달 29일 피의자 34명에 대한 기소 의견과 5명에 대한 신병 처리 방침을 담은 수사 상황을 검찰에 공유했다. 검찰은 기체 결함과 조종사 과실 여부에 대한 항공철도사고조사위원회(항철위)의 최종 조사 결과가 나오지 않은 점 등을 고려해 법리 검토를 진행 중이다.

특수단은 현재 박상우 전 국토교통부 장관 등 핵심 피의자에 대한 중대재해처벌법상 중대시민재해 혐의 적용 여부도 검토 중이다.

태국 방콕에서 출발한 제주항공 7C2216편 보잉 737-800 여객기는 2024년 12월29일 오전 9시3분쯤 무안국제공항 활주로에서 비상 착륙을 시도하던 중 로컬라이저와 충돌해 탑승객 181명 중 179명이 숨지고 2명이 부상했다.

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