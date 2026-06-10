‘우산 챙기세요’…낮 최고 30도 무더위 속 곳곳 비 [오늘날씨]

수요일인 10일 한낮 최고 기온이 30도 안팎으로 올라 덥겠다. 경기북부와 강원도 등 일부 지역에선 비가 내리겠다.

지난 8일 오전 경북 포항시 전역에 비가 내리고 있는 가운데 남구 대잠동 철길 숲에서 우산을 쓴 시민들이 걸어가고 있다. 포항=뉴스1

기상청에 따르면 이날 오전 경기북부와 강원북부내륙에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 경기북부내륙과 강원북부 및 강원중부내륙 5~20㎜다. 그 밖의 수도권에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

비나 소나기가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러우니 각별히 유의해야 한다. 돌풍과 함께 천둥번개가 치는 곳도 있겠다.

하늘은 전국이 대체로 맑겠으나 수도권과 강원도는 대체로 흐리겠다.

아침 최저기온은 12~17도, 낮 최고기온은 24~30도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 기온은 서울 17도, 인천 17도, 수원 16도, 춘천 14도, 강릉 17도, 대전 15도, 청주 16도, 광주 15도, 전주 14도, 부산 17도, 울산 15도, 대구 16도, 제주 18도다.

낮 기온은 서울 26도, 인천 24도, 수원 26도, 춘천 26도, 강릉 25도, 대전 27도, 청주 28도, 광주 29도, 전주 29도, 부산 27도, 울산 28도, 대구 30도, 제주 25도다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준이 예상된다.

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