'경주시민의 날' 행사 성료, 7000명 운집해 화합과 도약 다짐

경북 경주시는 8일 황성공원 타임캡슐광장에서 제19회 경주시민의 날 기념행사를 성황리에 개최했다고 9일 밝혔다.

제19회 경주시민의 날 기념행사에서 드론 퍼포먼스가 펼쳐지고 있다. 경주시 제공

행사는 '하나 되는 경주, 중단 없는 전진'을 주제로 시민과 기관·단체장 등 7000여 명이 참석, 시민 화합과 지역 발전 의지를 다지는 자리로 펼쳐졌다.

특히 지방선거 이후 시민 화합을 다지고, APEC 성공 개최를 발판으로 새로운 도약 의지를 공유하는 데 의미를 뒀다.

경주시민의 날 기념행사에서 LED 드론댄스 공연이 펼쳐지고 있다.

행사에 앞서 신라고취대 공연과 시민 축하공연이 펼쳐지며 축제 분위기를 달궜고, 기념식에서는 시민헌장 낭독과 경주시 문화상 시상, 국내외 자매·우호도시 축하영상 상영 등이 이어졌다.

제38회 경주시 문화상은 문화·예술 부문 박임관 씨, 사회·봉사 부문 전성환 씨, 체육발전 부문 손영훈 씨가 수상했다.

이번 행사의 하이라이트인 LED 트론댄스 공연과 LED 터치·드론 퍼포먼스는 시민들의 큰 호응을 얻었다.

경주시민의 날 기념행사에서 주낙영 경주시장을 비롯한 시민대표들이 '하나 되는 경주, 중단 없는 전진'을 주제로 오프닝 세리머니를 하고 있다.

이어 시립합창단과 청소년합창단의 시민의 노래 합창, 초청가수 공연, 불꽃쇼가 펼쳐지며 초여름 밤을 화려하게 수놓았다.

행사장에는 APEC 성공 개최 성과와 경주의 미래 비전을 소개하는 주제전시관과 체험부스도 운영했다. 전시관에는 APEC 관련 사진과 주요 성과를 전시했고, 각종 체험 프로그램에도 시민들의 발길이 이어졌다.

주낙영 경주시장은 "시민이 하나로 힘을 모을 때 경주는 더 크게 도약할 수 있다. 시민과 함께 더 큰 경주, 더 행복한 시민의 시대를 만들어 가겠다"고 강조했다.

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