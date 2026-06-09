주낙영 시장, 복귀 후 첫 간부회의 주재… 포스트 에이펙·민생안정 속도

주낙영 경북 경주시장이 6·3 지방선거 이후 첫 국·소·본부장회의를 주재하며 민선 9기 시정 운영을 위한 본격적인 행보에 나섰다.

경주시는 9일 시청 영상회의실에서 주낙영 시장 주재로 국·소·본부장회의를 개최했다고 밝혔다.

주낙영 경주시장이 9일 시청 영상회의실에서 국·소·본부장회의를 주재하며 민선 9기 주요 공약사업과 현안사업 추진 상황을 점검하고 있다. 경주시 제공

이날 회의는 2026년도 제1회 추가경정예산 편성 방향을 비롯해 포스트 APEC 사업, 농업기술센터 이전, 안강 e-모빌리티 산업단지 조성 등 주요 현안을 점검하기 위해 이뤄졌다.

시는 APEC 이후 관광 경쟁력 강화를 위해 보문관광단지 미디어월과 야간경관 조성, 쿨링로드 구축 사업을 추진한다.

또 농업기술센터 이전과 신농업혁신타운 조성도 차질 없이 추진해 미래 농업 기반 확충에 속도를 낼 계획이다.

여름철 자연재난과 폭염 대응, 물놀이 안전관리 대책도 주요 안건으로 다뤘다.

이와 함께 독거노인 돌봄 강화, 보훈명예수당 확대 지급, 전통시장 노후시설 개선 등 시민 생활과 밀접한 민생 현안도 함께 살폈다.

경주시는 주요 공약사업과 현안사업의 추진 상황을 지속적으로 점검하며 하반기 사업 추진에 속도를 낼 계획이다.

특히 하반기 주요 현안사업을 차질 없이 추진하고, 추경 예산은 민생 안정과 지역경제 회복에 중점을 두고 편성할 계획이다.

주낙영 시장은 "민선 9기 출범과 함께 시민들께 약속드린 공약사업과 핵심 현안들을 차질 없이 이행하고, 시민이 체감하는 변화와 성과를 만들수 있도록 모든 사업을 책임감 있게 챙겨 달라"고 강조했다.

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