‘위험한 학교 앞 마라 간식’…어린이들, 섭취에 주의해야

마라맛 곤약 일부 제품에서 세균이 검출되는 등 어린이들이 즐겨 먹는 수입 간식에 대한 안전성을 관리해야 한다는 조사 결과가 나왔다. 연합뉴스

최근 초등학생들 사이에서 큰 인기를 끌면서 학교 앞에서 판매되는 마라맛 곤약 등 일부 수입 간식과 관련해 위생 문제가 발생할 우려가 커지면서 어린이들의 각별한 주의가 요구된다.

한국소비자원은 초등학교 주변 무인 판매점에서 유통되는 마라맛 간식과 사탕·젤리류 등 수입 간식 20개 제품에 대한 품질 및 안전성을 시험·평가한 결과, 일부 제품에서 안전성 문제가 확인됐다고 9일 밝혔다.

조사 결과 마라 맛 간식류 10개 제품 중 ‘향라웨이 설곤약’에서 세균 발육이 확인됐다.

이 제품은 레토르트 식품이어서 세균 증식이 없어야 하지만, 미생물 기준에 부적합한 것으로 나타났다.

이에 소비자원은 수입 판매원에 판매 중단과 소비자 환불을 권고했으며, 현재 유통 중인 재고는 없는 상황이다.

또한 ‘ASMR바삭 지구모양 동결건조젤리’ 제품 일부는 지나치게 단단해 어린이 치아 손상 우려가 제기됐다.

어린이가 무리하게 씹을 경우 치아 파절이나 턱관절 손상 가능성이 있어 판매 중단을 권고했다고 소비자원은 밝혔다. 이에 해당 제품의 수입 판매원은 제품의 판매와 수입을 중단하기로 했다.

이와 함께 마라 맛 간식류는 대두유 등 유지를 사용한 유처리 식품으로 제조·보관·유통 과정이 미흡할 경우 산패 위험이 있지만, 대부분 산패도 관리 대상이 아닌 것으로 나타났다.

이에 소비자원은 수입 판매원에 유탕·유처리 식품 기준에 맞춘 품질 관리를 권고했으며, 식품의약품안전처 등 관계 기관에 해당 제품군에 대한 안전성 모니터링을 강화해달라고 요청할 예정이다.

여기에 ‘금대주 향라팽이버섯’, ‘찹쌀라티오’ 등 일부 마라 맛 간식류 제품류는 나트륨 함량이 높아 제품 2봉지만 먹어도 9∼11세 일일 나트룸 충분 섭취량(1300㎎)에 도달하는 것으로 나타났다.

캔디류 중 ‘꾸덕젤리 블루베리향’은 1봉지가 642㎉의 고열량이었다. 당류 함량(55g) 역시 9∼11세 어린이 일일 첨가당 섭취 기준(45g)을 초과했다.

이에 소비자원은 식약처에 마라 맛 간식류 등 신유형 수입 간식에 대해 안전성 모니터링을 강화해줄 것을 요청했다.

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