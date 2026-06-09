장동혁 “사전투표 폐지”… 이준석 “윤어게인과 일체화” [투표용지 부족 사태]

국민의힘 장동혁 대표가 6·3 지방선거 참패에 대한 책임론이 커지는 상황에서 투표용지 부족 사태를 고리로 전국 단위 재선거와 사전투표 폐지를 주장하고 나서면서 논란이 확산하고 있다. 당내에서는 투표용지 부족 사태의 심각성에는 공감하면서도, 장 대표가 선거 패배에 대한 자성보다 재선거 이슈를 앞세워 당대표직 유지를 위한 정치적 돌파구를 찾으려는 것 아니냐는 비판이 제기된다. 전면 재선거 요구의 현실성이 크지 않다는 지적과 함께, 지도부 책임론을 희석하려는 시도라는 불만도 국민의힘 내부에서 커지고 있다.

국민의힘 장동혁 대표(왼쪽), 이준석 개혁신당 대표.

장 대표는 9일 여의도 국회에서 기자회견을 열고 “이번 참정권 박탈 사태를 근본적으로 해결하는 것은 결국 전국 재선거”라며 “즉각 전국 재선거 실시를 위한 특별법을 발의할 수 있도록 신속하게 당내 논의를 진행하겠다”고 밝혔다. 이와 함께 사전투표제를 폐지하고 이를 위한 선거법 개정을 서둘러야 한다고 덧붙였다.



당 안팎에서는 회의적인 시각이 잇따르고 있다. 재선거 당사자인 오세훈 서울시장은 이날 언론 인터뷰에서 “공직선거법에는 선거 행정 절차상의 하자가 당락을 바꿀 만한 중대한 위법이 아니라면 전면적인 재선거는 치를 수 없도록 엄격하게 명시되어 있다”며 재선거에 부정적인 입장을 밝혔다. 장 대표의 사전투표 폐지 주장에 대해 이준석 개혁신당 대표는 “망상에 빠져 선관위로 군대를 보낸 윤석열 전 대통령과의 일체화를 선언했으니 윤어게인 정당이 된 것”이라고 비판했다.



국민의힘 내부에서는 장 대표가 선거 참패에 대한 책임부터 져야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 국민의힘 소장파 모임인 ‘대안과 미래’는 이날 국회 의원회관에서 6·3 지방선거 평가 토론회를 열었다. 이 자리에서는 장동혁 지도부를 향한 성토가 터져나왔다. 오세훈 캠프 공동선대위원장을 맡았던 초선 김재섭 의원은 “이번 선거는 간단하게 두 글자로 얘기해서 ‘참패’라고 부른다”며 “선거 기간 내내 장 대표와 오세훈 서울시장의 투샷이 안 보이게 하는 게 처음 설정했던 선거전략”이라고 했다.



대구지역 의원인 우재준 청년최고위원은 “(대구지역 선거에서) 장 대표는 사실상 거의 영향 자체가 없었다고 평가하는 게 맞다”며 “결국 국민의힘에 대한 실망, 책임론이었다”고 말했다. 중진 의원들 사이에서도 지도부 사퇴 논의가 필요하다는 목소리가 흘러나온다. 5선 권영세 의원은 이날 SBS 라디오에서 “이번 선거는 우리가 진 선거라는 것을 전제로 한다”며 “어떤 조치들이 필요할지 지도부 사퇴까지 포함해 계속 논의해 나갈 필요가 있다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지