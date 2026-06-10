LG CNS ‘클로드’ 도입… AI 전환 박차

LG CNS가 앤트로픽과 인공지능(AI) 서비스 ‘클로드 엔터프라이즈’ 도입 계약을 맺고, AI 전환(AX) 사업을 확대한다.

LG CNS 사옥 전경. LG CNS 제공

9일 LG CNS에 따르면 이번 계약은 LG그룹 전 계열사에 적용 가능한 통합 계약 형태다. 회사는 이를 기반으로 그룹 차원의 AX를 가속하고 외부 기업 고객으로 사업을 넓힐 계획이다.



클로드는 기업 내부 시스템과 연계한 AI 에이전트 구축과 소프트웨어 개발, 협업 지원 등 업무 생산성을 높이는 데 강점을 갖춰 기업용 AI 시장에서 주목도가 높다. LG CNS는 우선 임직원이 클로드를 활용할 수 있는 환경을 구축하고, 개발을 비롯한 여러 업무에서 AI 기반 생산성 혁신을 추진한다. 이후 LG그룹 계열사와 외부 기업을 대상으로 클로드 도입부터 운영까지 전 과정을 지원하며 AX 사업을 확대하겠다는 구상이다.



LG CNS와 앤트로픽 간 협력은 이번이 처음이 아니다. LG CNS는 2023년 LG테크놀로지벤처스를 통해 앤트로픽에 투자했고, 국내 기업 고객 환경에 최적화된 클로드 활용 방안을 모색해왔다. 양사는 앞으로도 협력을 강화해 국내 기업 맞춤형 AX 서비스를 고도화할 방침이다.

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