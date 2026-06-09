이정후 16경기 연속 안타… 韓 빅리거 최다기록 타이

이정후(샌프란시스코 자이언츠·사진)의 뜨거워진 방망이의 열기가 식을 줄 모른다. 또 한 번의 4안타 경기로 16경기 연속 안타 행진을 이어가며 추신수(은퇴), 김하성(애틀랜타 브레이브스)과 어깨를 나란히 하며 빅리그 전체 타격 2위로 올라섰다.



이정후는 9일 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 워싱턴 내셔널스와 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 홈경기에 5번 타자 우익수로 선발 출전해 5타수 4안타 2득점을 기록했다. 이로써 이정후는 지난달 15일 로스앤젤레스(LA) 다저스전부터 이어진 연속 안타 행진을 16경기로 늘리면서 빅리그 개인 최다 연속 경기 안타 기록을 경신했다. 동시에 2013년 추신수와 2023년 김하성이 작성한 한국인 메이저리거 최다 연속 경기 안타 기록과 타이를 이뤘다.



특히 이정후는 시즌 타율을 0.333(225타수 75안타)로 끌어올려 타율 0.336의 오토 로페스(마이애미 말린스)에 이어 브랜던 마시(필라델피아 필리스)와 함께 MLB 전체 타격 공동 2위에 자리 잡았다.



첫 타석에서 좌익수 직선타로 물러난 이정후는 4회말 상대 선발 마일스 마이콜라스의 초구 슬라이더를 공략해 우전 안타를 만들며 포문을 열었다. 0-1로 뒤지던 6회 말에는 좌완 미첼 파커의 몸쪽 직구를 받아쳐 중전 안타를 터뜨려 출루한 뒤 홈을 밟아 동점을 만들었다. 1-1이던 8회말에는 선두타자로 나서 느린 땅볼로 전력질주해 비디오 판독 끝에 포수 앞 내야안타를 기록한 뒤 후속타 때 역전 득점도 기록했다. 이정후는 팀이 3-4로 뒤진 9회말 2사 1루에서 우전 안타를 추가하며 시즌 다섯 번째 4안타 경기를 완성했지만 추가득점으로 이어지진 못했다. 이정후의 활약에도 샌프란시스코는 9회초 3점을 내주며 3-4로 역전패했다.

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