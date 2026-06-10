[재미로 보는 오늘의 운세] 6월 10일 (수요일) "싸다고 구매했다간"…60년생, 충동구매 피해야 할 날

96년생 내 마음부터 먼저 여는 것이 당연하다. 84년생 맡은 일이라면 책임을 다하는 것이 좋다. 72년생 출장이나 먼곳에 여행은 자제하자. 60년생 물건구입에 손실이 온다. 48년생 신용문제와 관재수를 조심하자. 36년생 부동산의 매매권이 온다.

97년생 예의를 표하는 자세가 기본이 되어야 한다. 85년생 할 수 없다고 느끼는 것은 집념 부족이다. 73년생 위험성이 내포된 일이면 포기하자. 61년생 인맥을 중요시 할 시점이다. 49년생 정당한 방법이 아니면 실패한다. 37년생 무심코 뱉은 말에 구설수가 따른다.

98년생 구설이 따르면 결과적으로 손해다. 86년생 좋은 인맥을 형성하는 일에 힘써라. 74년생 윗사람의 관계에 불화의 운세다. 62년생 여성은 말수를 줄이는 것이 좋다. 50년생 금전관계에 고통이 따른다. 38년생 파전에 막걸리 한잔이 그리워진다.

99년생 손실은 곧 보충되니 조급해하지 마라. 87년생 산란한 마음을 정리하는 시간이 필요하다. 75년생 누적된 피로를 스포츠로 날려버리자. 63년생 마음에 없는 여성과 잠시 즐겁다. 51년생 개인적인 일에 너무 치중하지 말자. 39년생 건강이나 집안에 우환이 생긴다.

00년생 과욕만 부리지 않으면 순조로운 운세다. 88년생 활동방향을 수정하면 좋은 결과가 온다. 76년생 좋은 만남이 기대되는 운이다. 64년생 전혀 생각지 못한 행운이 온다. 52년생 새로운 사업을 시작하는 운이다. 40년생 감기와 순환기질환에 조심하자. 28년생 새로운 힘이 솟구쳐 오른다.

01년생 현재운으로 변화가 오는데 무리하지 말라. 89년생 흐름에 방해가 될 요소는 제거하라. 77년생 신불자는 좋은 소식이 온다. 65년생 한 발 뒤로 물러나서 협상하자. 53년생 한곳에 머무르는 것이 현명하다. 41년생 독야청청하니 심심이 편치않다. 29년생 자신의 말투나 행동에 관심을 기울이라.

02년생 구관이 명관임을 학인 해야한다. 90년생 한번 내린 결정은 밀고 나가라. 78년생 소중한 것을 잃어 안타깝다. 66년생 침울한 기분에서 벗어나자. 54년생 금전적인 손실이 생기는 운이다. 42년생 알몸으로 나서면 많은 사람이 따른다. 30년생 함부로 덤벼들면 헛수고만 할 뿐이다.

03년생 마무리할때 작은 일에도 심중히 처리하라. 91년생 한번 밀리면 겉잡을 수 없다. 79년생 이해하기 힘든 일이 나타난다. 67년생 보증이나 금전거래 조심하자. 55년생 자기 생각만 내세우지 말자. 43년생 가족에게 지나친 간섭은 자제하자. 31년생 어렵지만 지나치게 심각해질 필요는 없다.

04년생 꾸준성과 인내가 성공을 부르니 참을심을 갖자. 92년생 작은 실수는 너그럽게 넘어가야 좋다. 80년생 좋은 이성친구가 나타난다. 68년생 작은이익만 형성되지만 소중히 하자. 56년생 상쾌하게 시작한 아침의 운이다. 44년생 적당한 규모의 지출은 덕이된다. 32년생 최종 결정은 뒤로 미루는 것이 좋다.

04년생 동남방에서 새로운 신규사업이 발견되는 운세다. 93년생 인내심이 강하면 힘을 한곳에 집중하라. 81년생 일에 마무리가 가장 중요하다. 69년생 동북방에서 거래선이 형성된다. 57년생 갈망하던 일이 성사된다. 45년생 넓은 마음이 쓰면 건강에 덕이된다. 33년생 외형에 현혹되지 말고 내실을 다지자.

06년생 중요한 일이나 약속은 오후에 하면 일이 풀린다. 94년생 자신의 각오를 시험하는 중대한 고비. 82년생 겁먹지 말고 인내와 자신감을 갖자. 70년생 현재는 자기 직분에 만족하자. 58년생 약속시간을 등한시하여 일이 파괴된다. 46년생 금전이나 부동산에 고통이 있다. 34년생 일에 고충을 털어놓아도 좋겠다.

95년생 개인적 차이를 소화하는 자세가 필요하다. 83년생 적당한 긴장은 일을 도모함에 좋다. 71년생 잡다한 일로 신경을 쓰지말자. 59년생 때를 잘 구분하여 변화를 모색하자. 47년생 일의 우선 순위를 먼저 정하자. 35년생 충실한 내면으로부터 풍기는 멋은 은근하다.

백운철학원

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