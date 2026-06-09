53세 김성수, 박서윤과 핑크빛 "동네서 결혼한 걸로 알아"

배우 김성수가 쇼호스트 박소윤을 향한 마음을 드러낸다.

11일 오후 10시 방송되는 채널A 예능물 '신랑수업2'에서는 박소윤과 만남을 이어가고 있는 김성수와 운동센터 CEO 이주연과 썸을 타고 있는 전 배구선수 김요한의 모습이 공개된다.

배우 김성수. 채널A 제공

이날 김성수는 박소윤의 근황을 묻는 질문에 "잘 지낸다"며 "우리 동네에서는 이미 결혼하는 걸로 알고 있다"고 말한다.

그는 지난 방송에서 박소윤의 집 테라스를 정리하다 수국 나무를 실수로 뽑았던 일도 언급한다.

김성수는 "마음에 계속 걸렸다. 그래서 소윤이 생일에 종류별 꽃을 심어 대형 꽃밭을 만들어줬다"고 밝힌다.

그러면서 "소윤이 집에 자주 가야 하는데 꽃이 너무 잘 자라서 갈 일이 없다"며 "한 번씩 가서 꽃을 일부러 뽑아놔야겠다"고 농담한다.

김성수는 연애 조언도 전한다. 그는 "여자의 말을 잘 들어야 자다가도 떡이 나온다. 요즘 주연 씨에게 계속 끌려다니고 있다"고 말한다.

이에 이승철은 "나도 아내 말을 맹종한다. 강아지는 목줄을 차도 행복한 법"이라고 맞장구친다.

<뉴시스>

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