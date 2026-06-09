173㎝ 고준희 "아이스크림 중독…한 달 7㎏ 늘어"

배우 고준희가 "자기 전에 고열량 아이스크림을 먹지 않으면 잠을 잘 수 없었다"고 말했다.

고준희는 8일 개인 유튜브 채널 '고준희'에서 저당 젤리·디저트·음료·아이스크림을 먹고 리뷰하는 콘텐츠를 공개했다.

배우 고준희. '고준희' 유튜브 캡쳐

고준희는 "제가 요즘 하고 있는 관리 데일리 루틴을 보여줬는데 그걸 보고 김PD가 저당 간식들을 가져왔다"며 20가지 저당 간식류를 소개했다.

그는 "아이스크림을 보면 눈물 나는 사연이 있다"고 했다.

이어 "코로나 때 하겐다즈를 두 개씩 먹을 때가 있었다. 자기 전에 먹는 게 루틴이 돼 있었다"고 했다.

고준희는 "내 방에 냉장고가 따로 있었다. 스케줄 마치고 집에 들어가기 전 하겐다즈를 두세 개씩 사 갔다"고 말했다.

그는 "그 두 개를 먹지 않으면 잠이 안왔다. 그렇게 한 달 넘게 먹었는데 당시 다이어트 광고 촬영을 앞두고 있었다"고 했다.

그러면서 "그때 찐 살은 무슨 방법을 써도 빠지지 않았다. 그래서 결심하고 냉장고를 팔았다"며 "그때 6~7㎏가 막 쪘다. 아이스크림이 정말 무섭다는 생각이 들었다"고 말했다.

또 "그땐 저당 제품 같은 게 없었다. 세상이 정말 많이 좋아진 거다"라고 덧붙였다.

<뉴시스>

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