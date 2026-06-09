도심 속 여름 무더위 날린다… 부천공원 물놀이장 ‘활짝’

경기 부천시가 여름철 시민들에게 가까운 쉼터와 어린이 놀이공간을 제공한다. 부천시는 13일부터 8월 16일까지 중앙공원, 도당공원, 수주공원, 원미공원, 소사대공원, 오정대공원, 남부수자원생태공원 등 물놀이장 7곳을 무료로 운영한다고 9일 밝혔다.

오는 13일부터 내달 26일까지 시범운영 기간으로 주말에만 연다. 여름방학이 시작되는 7월 28일∼8월 16일 매일 개장한다. 우천 시에는 가동을 중단하고, 매주 월요일 시설점검과 청소를 위해 휴장한다.

13세 이하 어린이 대상이며 5세 이하 유아는 보호자와 함께 입장이 필수적이다. 이용 시간은 오전 10시부터 오후 5시까지이다. 위생과 안전을 위해 수영복 또는 래쉬 가드, 아쿠아 슈즈 등 전용복장을 착용해야 한다. 시는 시민들이 안심하고 찾을 수 있도록 전문 안전요원을 상시 배치시킨다.

수질관리 차원에서 매시간 상태 점검 및 2시간 간격으로 잔류염소를 측정해 적정 수준을 유지할 예정이다. 물놀이장 운영 여부와 기상 상황에 따른 임시 휴장 여부는 시 누리집·콜센터 및 현장 QR코드로 확인할 수 있다.

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