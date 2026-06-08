與, 벌써 ‘8월 전대’ 신경전

6·3 지방선거 이후 더불어민주당의 선거 평가를 둘러싼 계파 간 신경전이 본격화하고 있다. 광역단체장 16곳 중 12곳을 차지했지만, 최대 승부처였던 서울시장 선거에서 패하고 전북지사 선거 과정에서도 난맥상이 드러나면서 정청래 대표 체제의 선거 전략과 리더십을 둘러싼 책임론이 고개를 들고 있다. 비당권파로 분류되는 이언주 의원이 8일 최고위원직에서 물러나자 친청계 의원들이 “이적 행위”, “해당 행위” 등 날 선 표현으로 맞받으면서, 지방선거 평가는 8월 전당대회를 앞둔 주도권 다툼으로 번지는 양상이다.

鄭, 연임 채비 더불어민주당 정청래 대표가 8일 서울 여의도 국회에서 비공개 최고위원회의를 주재하기 위해 회의실로 향하고 있다. 왼쪽부터 한민수 당대표 비서실장, 정 대표, 김영환 당대표 정무조정실장. 허정호 선임기자

이 의원은 이날 페이스북에 글을 올려 “대통령 지지도에 의존한 나머지 지역별 민심에 부합하는 전략과 비전을 충분히 제시하지 못했다”면서 “특히 중도층과 20·30 청년 세대의 이탈, 수도권 주요 지역에서 확인된 민심의 변화는 우리 당뿐만 아니라 정부 정책 측면에서도 무겁게 받아들여야 할 대목”이라고 했다. 그는 “최고위원직을 내려놓고 평의원으로 돌아가고자 한다. 이번 결과에 대해 제 역할을 다하지 못한 점에 대해 송구스럽게 생각하며 책임을 통감한다”고 했다.



이 의원 사퇴는 이번 선거 이후 당 지도부에서 거취를 결단한 첫 사례다. 최대 격전지인 서울에서 패배한 탓에 이번 선거는 ‘양적 승리이자 질적 패배’라는 인식이 당내에 확산한 가운데 “누군가는 책임을 져야 한다는 취지”라고 이 의원 측은 설명했다. 정 대표의 리더십을 에둘러 비판한 것으로도 해석됐다. 이 의원은 거취 결단과 관련해 그간 행보를 같이해 온 황명선·강득구 최고위원과 사전에 논의하지는 않았다고 한다. 정 대표의 1인 1표제, 조국혁신당과의 합당 추진에 반대해 온 세 사람이 연대 행보를 이어왔던 것과 대조적이다. 이 의원은 다만 정 대표에게는 전날 사퇴 입장을 전한 것으로 전해졌다. 그는 전당대회에서 김 총리를 다음 대표로 밀 가능성이 제기된다.

더불어민주당 이언주 의원과 김민석 국무총리가 5월 7일 국회에서 열린 5월 임시국회 제1차 본회의에서 대화하고 있다. 뒷모습은 정성호 법무부 장관. 연합뉴스

친청계는 반격에 나섰다. 최민희 의원은 이 의원을 겨눠 “추워져야 소나무와 전나무의 절개를 알게 된다”며 “이 추위에 이러면 곤란하다. 책임 있게 지도부로서 잘 마무리하면 좋겠다. 김한길·안철수식은 진부하다”고 직격탄을 날렸다. 이 의원이 민주당을 탈당해 국민의당을 거쳐 국민의힘에서 활동했던 이력을 정조준한 것이다. 윤준병 의원은 무소속 김관영 전북지사 후보를 옹호했던 또 다른 당권 주자 송영길 전 대표를 향해 “이적 행위”, “해당 행위자”라고 했다. 전날 이성윤 최고위원도 “중대한 해당 행위”라고 송 전 대표를 비판하며 공개 사과를 요구했다.



조승래 사무총장도 가세했다. 그는 국회에서 기자간담회를 열어 “선거 과정에서 여러 목소리가 하나로 모이지 못하고 단결하지 못한 점이 아쉬운 결과를 만든 한 요인”이라며 “여전히 경선 과정에 대해 근거 없는 주장을 하며 지도부와 경선 절차를 흔드는 시도가 이어지고 있어 안타깝다”고 말했다. 민주당은 8월17일 전당대회를 열어 당대표와 최고위원 5명 등 총 6명의 지도부를 선출할 예정이다.



전당대회 전초전이 과열 양상으로 흐르는 데 대한 당내 우려가 제기된다. 이광재 경기 하남갑 국회의원 보궐선거 당선인은 통화에서 민주당이 각 세대가 요구하는 정책 담론을 선거에서 충분히 제시하지 못한 점을 지적하고 “7월부터 지방정부 임기가 시작된다. 당선자들을 확실하게 지원하는 정책 전당대회가 돼야 민주당의 플러스알파가 만들어질 수 있다”고 했다. 박지원 의원은 전날 페이스북에서 “(23대) 총선 패배 후 정권 재창출을 하지 못하면 피바람이 나고 다 죽는다. 조용한 전당대회 방법을 모색해야 한다”고 강조했다.

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