‘새만금 AI·수소도시’ 속도…김윤덕 장관, 베이징·내몽골 수소생태계 점검

정부가 새만금을 수소·인공지능(AI) 기반 첨단산업 거점으로 육성하기 위해 세계 최대 수소 시장인 중국의 수소 산업 생태계 현장을 찾아 선도 사례 분석에 나선다.

국토교통부는 김윤덕 장관을 단장으로 한 출장단이 8일부터 10일까지 3일간 중국을 방문해 수소 생산·이송·저장·활용 등 전 주기 수소 기반 시설 구축 현황과 관련 정책 동향을 점검한다고 밝혔다. 이번 방문은 지난 2월 정부와 현대차그룹이 체결한 9조원 규모의 새만금 투자 협약을 뒷받침하기 위한 차원이다.

김윤덕(왼쪽)국토교통부 장관이 지난 4월 29일 전북 새만금 수변도시 조성 현장을 찾아 사업 진행 상황을 확인하고 있다. 새만금개발청 제공

국토부는 현대차그룹이 추진 중인 태양광 기반 수전해 플랜트와 인공지능(AI) 수소 도시 조성 사업이 차질 없이 이행되도록 행정·재정 지원 방안을 마련할 계획이다. 향후 새만금 수전해 시설에서 생산되는 그린수소는 배관망과 튜브 트레일러 등을 통해 수변도시와 산업단지 등에 공급된다. 수소충전소를 비롯해 항만·물류 장비, 수소 모빌리티 등 다양한 분야에 활용될 예정이다.

출장단은 첫날인 8일 베이징 다싱 국제 수소에너지 시범구를 방문해 수소 생산부터 활용까지 이어지는 통합형 수소 생태계를 둘러본다. 이어 수소 연료전지 분야 선도기업을 찾아 수소와 산소의 화학반응으로 전기를 생산하는 핵심 장치인 스택(Stack)의 기술 수준과 내구성을 점검하고, 대규모 수소충전소를 운영하는 기업을 방문해 운영 효율성과 안전관리 체계를 살펴볼 예정이다.

중국은 5대 수소 시범 도시군을 중심으로 수소 산업 가치사슬을 구축하고 풍부한 재생에너지를 활용한 대규모 생산 시설을 운영하며 세계 최대 수소 생산·소비국으로 평가받고 있다. 국토부는 중국 선도 사례를 분석해 새만금의 산업·지리적 특성에 적합한 수소산업 육성 전략을 마련할 방침이다.

9일에는 내몽골에 있는 세계 최대 규모 수준의 그린수소 생산기지를 방문한다. 풍력·태양광 발전과 수전해 설비를 연계한 수소 생산 시스템과 공급 기반 시설 구축 사례를 집중적으로 점검할 계획이다.

김윤덕 국토교통부 장관은 “새만금에 안정적인 수소 공급 기반을 구축하고 기업 수요를 정확히 반영한 정책을 마련하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “중국의 선도 사례에서 얻은 시사점을 바탕으로 가용한 지원 수단을 총동원해 새만금 투자가 신속하게 이행되게 할 계획”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지