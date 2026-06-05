선거 참패에 고개숙인 조국혁신당 “방심과 분열이 원인…민주당도 성찰해달라”

6·3 지방선거에서 기대에 못 미치는 성적표를 받아든 조국혁신당이 선거 패배를 인정하며 쇄신을 다짐했다. 조국 전 대표가 대표직에서 물러난 데 이어 지도부도 공개적으로 책임을 통감했지만, 원내 복귀에 당력을 쏟아온 조 전 대표가 거대 양당에 밀려 3위에 그치면서 당의 향후 입지와 자생력이 크게 위축될 것이라는 전망이 나온다.

조국혁신당 서왕진 원내대표는 4일 국회에서 열린 ‘파란개비선거대책위원회 해단식’에 참석해 선거 패배의 원인을 “우리 안의 방심과 분열”로 꼽으며 “마음이 참으로 무겁다. 모든 결과를 겸허히 받아들인다”고 말했다.

서왕진 조국혁신당 원내대표가 5일 서울 여의도 국회에서 열린 파란개비선대위 해단식에서 발언하고 있다. 뉴시스

서 원내대표는 “많은 민주개혁진영 지지자들이 ‘이기고도 진 것 같다’는 마음을 표한다”며 “이런 마음의 근저에는, 국정을 파탄 내고 헌정질서를 유린했던 내란 세력이 정권 교체 1년 만에 정치적으로 완전히 부활했다는 뼈아픈 진실이 자리하고 있다”고 평가했다.

그는 “분명한 원인 중 하나는 우리 안의 방심과 분열”이라며 “내란의 밤과 추운 겨울 광장을 함께 버텨냈고, 똘똘 뭉쳐 정권 교체를 이뤄낸 민주개혁진영은 어느새 갈라졌다”고 말했다.

이어 “반헌정 세력에 맞선 연대의 근거가 됐던 원탁회의 선언은 휴지조각이 됐고, 정치연합 구축을 위한 정치개혁특별위원회는 거대 양당의 밀실 합의로 대체됐다”며 “집권 여당은 개혁진보 정당들과의 연대와 통합보다는 내부 권력투쟁을 조기점화했고, 성과를 독식하려 했다”고 꼬집었다.

서 원내대표는 “민주당의 책임만 제기하고자 함이 아니다. 조국혁신당 자신부터 깊이 돌아보겠다”면서도 “그러나 민주개혁진영의 연대와 통합은 본진인 민주당의 성찰과 전환 없이는 불가능하다. 함께 논의하고 길을 찾아나가는 품 넓은 민주당을 기대한다”고 촉구했다.

신장식 당대표 권한대행은 ‘내란동조세력·부패 제로’를 핵심 목표로 거론하며 “‘민주개혁진영’을 연대와 통합으로 이끌 가치의 중심을 분명히 해야 확장의 방법론도 찾을 수 있다”고 말했다. 그는 “나아가 연대와 통합의 구체적 방법론을 찾아야 한다”며 “그것이 한 배를 타는 일인지, 아니면 법적 제도화일지, 정당 간의 ‘마그나카르타’ 같은 합의일지 논의하고 토론해야 한다”고 했다.

혁신당은 이번 지방선거와 함께 치러진 경기 평택을 국회의원 재선거에서 뼈아픈 결과를 받아들었다. 조 전 대표는 ‘1석13조’ 전략을 앞세워 당력을 총동원했지만, 국민의힘 유의동 후보와 더불어민주당 김용남 후보에 이어 3위에 머물며 낙선했다. 선거 과정에서 민주당 후보와의 네거티브 공방이 격화하면서 민주·진보 진영 내부의 갈등만 깊어졌다는 지적이 나온다.

호남에서의 성적도 기대에 미치지 못했다. 지난해 총선에서 비례대표 12석을 확보하며 돌풍을 일으켰던 혁신당은 이번 선거에서 국회의원 재보궐선거와 기초단체장, 지방의원 선거에 총 261명의 후보를 냈지만 당선자는 39명에 그쳤다.

조 전 대표는 전날 대표직 사퇴를 선언하며 선거 결과에 대한 책임을 인정했다. 그는 “이번 선거에서 조국혁신당의 이름으로 헌신한 당원들 앞에 새로운 희망의 길을 열지 못했다. 모두 제가 부족했던 탓”이라며 “저는 잠시 멈추지만 당원 동지들은 당당하게 직진해 달라”라고 말했다.

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