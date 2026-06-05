젠슨 황, 이번 메뉴는 ‘삼소’… 장소부터 계산까지 이목 집중

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 한국을 찾아 국내 주요 기업인들과 잇달아 회동한다. 이번 회동을 통해 엔비디아와 한국 기업간 인공지능(AI) 동맹이 보다 강화할 것으로 전망된다.

5일 엔비디아와 정보기술 IT 업계에 따르면 황 CEO는 이날 오후 1시쯤 김포공항을 통해 입국할 예정이다. 황 CEO는 공항에서 간단히 입국 소감을 밝힌 뒤 질의응답도 가질 계획이다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 1일(현지시간) 대만 타이베이의 한 식당에서 열린 한국 기업과의 만찬 행사 ‘코리아 파트너 나이트’ 자리에서 한국 등 글로벌 취재진과 인터뷰를 하고 있다. 공동취재단

눈은 이후 이후 황 CEO가 만날 대기업 총수들에게 쏠린다. 황 CEO는 이날 저녁 홍대입구 일대의 삼겹살 음식점인 ‘형님 저요’에서 국내 주요 기업인들과 만찬 회동을 할 것으로 전해졌다. 이번 회동에는 최태원 SK그룹 회장과 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등이 참석할 것으로 알려졌다.

참석자들은 삼겹살에 소주를 곁들인 이른바 삼소 회동을 통해 AI 반도체, 로보틱스, 피지컬 AI, AI 데이터센터 인프라 등 폭넓은 협력 방안을 논의할 것으로 보인다.

애초 회동 장소로 성수동 음식점이 유력하게 거론됐지만 안전 문제와 이동 동선등을 고려해 홍대입구로 장소가 조정된 것으로 전해졌다.

특히 이번 회동의 장소인 ‘형님 저요’가 지난해 황 CEO와 주요 기업인들의 '깐부 치킨' 회동처럼 친근하고 화제성 있는 이미지를 줄 수 있다는 점도 고려된 것으로 보인다.

이곳은 영국 유명 셰프인 고든 램지가 방문한 적이 있는 음식점으로 소개되고 있다. 식사 계산은 이해진 의장이 할 것으로 전해졌다. 해당 매장에 설치된 네이버페이 결제 단말기를 통해 이 의장이 직접 계산할 예정인 것으로 알려졌다.

황 CEO는 7일엔 서울에서 김택진 NC 대표와 회동하고 잠실구장에서 열리는 프로야구 두산베어스 홈경기 시구자로 나선다. ‘야구 마니아’로 널리 알려진 박정원 두산그룹 회장 겸 두산베어스 구단주가 시타자로 타석에 선다. 젠슨 황 쪽에서 “한국 프로야구를 보고 싶다”는 뜻을 먼저 전달해 이뤄지는 이벤트다. 두 사람은 로보틱스와 피지컬 AI 협력 방안도 논의할 것으로 알려졌다.

8일에는 서울 여의도 LG그룹 사옥을 찾아 구 회장, LG전자·LG CNS 등 관련 계열사 임원 등과 면담할 예정이다. 그는 이어 서울대 AI연구원·로보틱스 연구소 등을 거쳐 현대차 양재 본사에서 정의선 회장과 만날 것으로 보인다. 두 사람은 최근 로비 리모델링을 마친 현대차 본사 건물에서 다양한 로봇을 보면서 피지컬 AI 협력을 논의할 것으로 전해졌다.

황 CEO의 방한은 지난해 10월 말 이후 약 7개월 만이다. 당시 황 CEO는 이재용 삼성전자 회장, 정의선 회장 등과 서울 강남구 삼성동의 한 치킨집에서 이른바 깐부 회동을 해 큰 화제를 모았다.

이번 방한은 엔비디아가 한국 기업들과의 협력 범위를 고대역폭메모리(HBM) 등 AI 반도체 공급망을 넘어 로봇, 자동차, 게임, 클라우드 인프라 등으로 넓히는 흐름 속에서 이뤄진다. 업계에서는 황 CEO가 이번 방한을 계기로 한국 내 AI 생태계와의 접점을 한층 넓힐 것으로 보고 있다.

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