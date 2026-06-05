김수현 측, 김세의 구속 송치에 "공정하고 엄정한 판단"

배우 김수현의 소속사가 김세의 가로세로연구소 대표가 구속 상태로 검찰에 송치되자 "공정하고 엄정한 판단"이라고 5일 입장을 밝혔다.



김수현 소속사 골드메달리스트는 이날 경찰 수사 결과 통지서를 공개하면서 "수사를 진행하고 진실을 밝혀주신 수사기관, 공정하고 엄정한 판단을 해주신 사법기관에 깊이 감사드린다"고 말했다.

배우 김수현이 지난 2025년 3월 31일 오후 서울 마포구 스탠포드 호텔에서 미성년자였던 배우 고 김새론과 교제했다는 의혹과 관련해 입장발표 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

소속사가 공개한 경찰 수사 결과 통지서에 따르면 김 대표는 지난 3일 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등을 이용한 촬영물 반포 등) 등의 혐의로 검찰에 송치됐다.



소속사는 "긴 시간 김수현을 응원하며 함께해 주신 팬 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "팬 여러분의 믿음과 응원은 힘든 시간 속에서도 큰 힘이 됐다"고 말했다.



김 대표는 김수현이 미성년자였던 배우 고(故) 김새론과 교제했고, 김새론이 사망한 직접적인 원인이 김수현의 채무 변제 압박이라는 허위 사실을 유튜브에 유포한 혐의 등으로 지난달 26일 구속됐다.



소속사는 김 대표가 구속된 다음 날에도 입장을 내고 "마침내 법이 정한 절차와 철저한 수사를 통해 진실을 증명하게 됐다"고 말했다.



김 대표는 구속된 지 닷새 만인 같은 달 31일 구속적부심사를 청구했으나 기각됐다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지