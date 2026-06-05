맑고 낮 최고 23∼30도…영남권 한낮 30도 안팎

우리나라 북쪽으로 기압골이 지난 뒤 북쪽에서 건조한 공기가 내려오고 우리나라가 다시 이동성고기압 영향권에 들면서 5일 전국이 대체로 맑겠다.



기온은 당분간 예년 수준을 유지할 것으로 전망된다.

지난 3일 서울 여의도 한강공원에서 시민들이 나들이를 즐기고 있다. 연합뉴스

일사 등의 영향으로 이날 영남권, 6일 남부지방을 중심으로 낮 기온이 30도 안팎까지 오르는 곳도 있겠으나 대기 상층을 차고 건조한 공기가 차지하고 있어 큰 더위는 없겠다.



오전 8시 주요 도시 기온은 서울 18.3도, 인천 18도, 대전 20.7도, 광주 20.2도, 대구 24.2도, 울산 22.8도, 부산 22.9도다.



낮 최고기온은 23∼30도일 것으로 예상된다.



토요일이자 현충일, 절기 망종(芒種)인 6일은 아침 최저기온이 11∼18도, 낮 최고기온이 23∼30도겠으며 일요일인 7일은 12∼19도와 21∼29도겠다.



이날 울산과 경북, 경남 오존 농도가 '나쁨' 수준으로 짙겠다.



고농도 오존은 피부와 호흡기를 자극할 수 있으니 관련 질환자 등 취약층은 오존 농도가 높은 오후에 외출을 삼가야 한다.

<연합>

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