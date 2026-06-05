"먹고 싶어도 씹고 뱉었다"…47세 한다감, 20주 차 임산부의 독한 관리법

47세에 임신 소식을 알린 한다감이 자기 관리 비결을 공개했다.

지난 3일 방송된 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'(슈돌)에는 최근 임신 소식을 알린 배우 한다감이 등장했다.

한다감은 자신을 "20주 차 산모 찰떡이 엄마"라고 소개하며 "늦은 나이에 (찾아온) 축복을 어떻게 하면 유지할 수 있을까 고민하다 '찰떡같이 붙어있어라'는 의미로 태명을 지었다"고 말했다.

그는 "44세 때부터 아이를 갖고 싶다고 생각했고 그 후 2년 동안 몸 관리를 하며 46세 막바지에 시험관을 시도하게 됐다"며 임신 과정을 설명했다.

탁 트인 한강 전망을 배경으로 시작된 영상에는 한다감이 요가를 하는 모습이 담겼다. 랄랄은 "저 몸매를 누가 임산부라고 하냐. 다이어트 비디오도 찍지 않았냐"고 놀라워했다. 이에 한다감은 "절대 그런 얘기하지 마라. 과찬이다"라고 답했다.

한다감은 산전 관리 식단으로 요거트에 용과, 블루베리, 아사이베리 가루를 넣고 올리브오일을 뿌린 '과일 요거트'와 삶은 청란 두 알을 소개했다. 그는 "식단 관리는 자신과의 싸움"이라면서 "먹고 싶은 게 많아서 사긴 사는데 입에는 절대 넣지 않고 한 입만 씹고 뱉는 거까지는 해봤다"고 털어놨다. 이어 "일부러 자동차에 견과류 같은 몸에 좋은 것들을 채워놓는 식으로 노력을 많이 했다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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