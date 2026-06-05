'여신강림' 야옹이 작가, 출산 후 다이어트 근황 공개…"10㎏ 남았음"

웹툰 '여신강림'의 야옹이 작가가 둘째 출산 후 다이어트 근황을 공유하며 변함없는 미모를 과시했다.

지난 3일 야옹이 작가는 자신의 SNS를 통해 "10㎏ 남았음"이라는 짧은 글과 함께 영상을 게재했다. "산후 78일, 살려줘"라는 문구도 함께 남기며 출산 후 몸매 관리에 한창인 일상을 솔직하게 털어놨다.

앞서 그는 임신 중 셀카 영상을 올리며 "임신 중엔 많이 먹었는데 지금은 절대 그렇게 못 먹는다. 살이 많이 쪘다가 다시 소식좌로 돌아왔다"고 밝히며 출산 전후 식욕과 체형의 변화를 솔직히 전하기도 했다.

지난 3월 27일에는 둘째 아들을 품에 안은 사진을 공개하며 "낯설고 벅찬 시간들 속에서 네 사람이 가족이 되어가는 순간들을 하나하나 배우고 느끼고 있다"는 소감을 남겨 훈훈함을 자아냈다.

한편 야옹이 작가는 2019년 동료 전선욱 작가와 연애를 시작해 대중의 뜨거운 관심을 받았으며, 2022년 결혼해 현재 두 아들을 두고 있다.

<뉴시스>

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