강남권 초유의 투표지 부족 사태… 野 “선거 무효” [6·3 국민의 선택]

6·3 지방선거 투표과정에서 서울 송파구 등 일부 지역의 투표소에서 투표용지가 부족해 유권자들이 장시간 대기하는 초유의 사태가 발생했다. 중앙선거관리위원회가 즉각 사과에 나섰지만, 국민의힘은 개표 중단과 재선거를 요구하는 등 강하게 반발했다.



중앙선관위에 따르면 3일 송파구 5개동(가락2동·잠실2동·잠실4동·잠실7동·문정2동)과 강남구 청담동, 광진구 구의3동 등 14개 투표소에서 투표용지 부족 사태가 발생했다. 중앙선관위는 송파구 전체 유권자 수의 50%만 투표용지를 인쇄했다고 설명했다. 투표 용지 부족 사태를 겪은 해당 투표소들은 추가로 투표용지를 이송했고 이에 따라 투표 마감 시간이 연기됐다. 해당 투표소에서는 방송3사의 출구조사 발표 뒤에도 투표가 진행됐다.

투표지 대신 대기번호표 든 유권자들 제9회 6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거일인 3일 서울 송파구 잠실2동 6투표소에서 유권자들이 투표 마감시간인 오후 6시를 넘겨서까지 대기번호표를 든 채 투표 재개를 기다리고 있다. 이날 서울 송파·강남·광진·동작구 등 서울 시내 10곳 이상의 투표소에서는 투표용지 부족으로 투표가 중단되는 초유의 사태가 벌어졌다.연합뉴스

국민의힘은 개표 중단과 선거 연기를 요구하며 격앙된 반응을 보였다. 장동혁 대표는 당사에서 긴급 기자회견을 갖고 “투표 용지 (이송을) 기다리다가 투표를 포기한 유권자도 있었을 것이고 뉴스를 접하고 아예 투표장에 갈 것을 포기한 유권자도 있었을 것”이라면서 “이미 투표의 공정성은 깨졌다. 서울시 선거는 오염된 선거고 무효”라고 말했다. 장 대표는 바로 진상파악이 이뤄질 때까지 개표를 중단하고 진상파악 결과에 따라 서울시 선거를 다시 해야 한다고 했다. 국민의힘 오세훈 서울시장 후보도 개표 중단을 요구했다.



여당도 선관위의 부족한 선거 준비를 질타했다. 민주당 조승래 총괄선대본부장은 오후 10시에 가진 기자회견에서 “중앙선관위의 투표관리 부실에 대해서 강력하게 유감을 표시한다. 이 문제는 사과 정도로 넘어갈 문제가 아니다”며 “부실한 선거관리에 대해 반드시 책임을 묻겠다”고 했다. 다만 조 사무총장은 국민의힘이 주장하는 개표 중단 및 재투표와 관련해서는 “일고의 가치가 없다”고 부정했다.



허철훈 중앙선관위 사무총장은 이날 오후 9시 경기 과천청사에서 기자회견을 열고 “소중한 주권을 행사하기 위해 투표소를 찾아주신 국민께 불편을 드리고 엄정한 선거관리에 대한 국민 신뢰를 훼손한 점에 대해 책임을 통감하며 깊이 사과드린다”며 대국민 사과했다. 허 사무총장은 “이번 사안을 엄중히 인식하고 있으며 개표가 종료되는 즉시 일부 투표소의 투표용지가 부족했던 원인과 문제점을 정확히 파악하여 재발방지 대책을 마련하겠다”고 고개를 숙였다. 허 사무총장은 “투표를 마치고 개표가 진행 중이라서 개표를 잘 마쳐야 하고 상황을 정확히 파악해 국민에게 알리는 게 우선”이라며 “그 이후에 책임질 일이 있다면 책임지도록 하겠다”고 밝혔다.

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