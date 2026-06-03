서울 앞서, 대구 접전… 민주, ‘與 압승’ 출구조사 결과에 환호·박수갈채

“민주당 11곳 우세, 국민의힘 1곳 우세, 경합 4곳”

6·3 지방선거와 재보궐선거 본투표일인 3일 오후 6시. 16개의 광역단체장 선거에서 여당이 11곳에서 승리가 유력하다는 지상파 방송 3사의 출구조사 결과가 나오자, 국회 상황실에서 결과를 지켜보던 더불어민주당 중앙선거대책위원들의 환호와 박수 소리가 끊이질 않았다. 다만 정청래 대표는 굳은 표정으로 화면을 응시한 채 긴장의 끈을 놓지 않았다.

정청래 더불어민주당 대표를 비롯한 선대위 지도부가 3일 서울 여의도 국회 의원회관에 마련된 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재보궐 선거 개표종합상황실에서 출구조사 결과를 지켜보고 있다. 공동취재사진

가장 먼저 발표된 서울시장 출구조사에서 민주당 정원오 후보(51.4%)가 국민의힘 오세훈 후보(46.0%)보다 우세한 것으로 나타나자 상황실 분위기는 단숨에 고조됐다. 이어 추미애 경기도지사 후보와 박찬대 인천시장 후보, 전재수 부산시장 후보의 우세 전망이 잇따르면서 곳곳에서 환호가 터져 나왔다. 중앙선대위원들은 연신 박수를 보내며 서로를 격려했다.

분위기가 가장 뜨겁게 달아오른 순간은 대구시장 선거 결과가 공개됐을 때였다.

‘보수의 심장’으로 불리는 대구에서 민주당 김부겸 후보와 국민의힘 추경호 후보가 접전을 벌인다는 조사 결과가 나오자 상황실은 벅찬 탄성이 잇따랐다. 김 후보 캠프도 고무된 분위기였다. 김 후보는 출구조사 발표 직후 기자들과 만나 “대구 시민들이 이번에 고민이 많으셨다는 흔적으로 본다”며 “그만큼 바꿔야 하지 않겠느냐는 저희의 절규에 시민들도 화답해 주신 것 같다. 지금부터는 신의 영역”이라고 말했다.

영남권 또 다른 승부처인 경남과 울산에서도 민주당 김경수 후보와 김상욱 후보가 각각 1위를 기록한 것으로 나타나자 다행이라는 듯 박수와 함성이 이어졌다.

정청래 더불어민주당 대표를 비롯한 선대위 지도부가 3일 서울 여의도 국회 의원회관에 마련된 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재보궐 선거 개표종합상황실에서 출구조사 결과를 지켜보고 있다. 공동취재사진

민주당이 촉각을 곤두세웠던 전북도지사 선거 결과가 발표될 때는 긴장감이 감돌았다.

민주당 이원택 후보(48.5%)와 무소속 김관영 후보(46.3%)가 오차범위 내 접전을 벌인다는 결과가 나오자, 상황실에서는 다시 한 번 박수가 터져 나왔다. 정 대표는 줄곧 굳은 표정을 풀지 않고 화면을 응시했다.

전북은 정 대표에게 특히 의미가 큰 지역이다. ‘대리비 지급 의혹’으로 민주당에서 제명된 김 후보가 무소속으로 출마하며 ‘반정청래’를 내세워 세 결집에 나섰기 때문이다. 선거 기간 내내 전북 지원 유세에 공을 들인 한병도 원내대표 역시 정 대표 곁에서 굳은 표정으로 화면을 바라봤다.

재보선 출구조사 결과가 공개되면서는 상황실의 희비가 다시 엇갈렸다.

경기 평택을에서는 민주당 김용남 후보(30.3%), 조국혁신당 조국 대표(31.1%), 국민의힘 유의동 후보(30.6%)가 초접전을 벌이는 것으로 나타났다. 민주당 후보가 근소하게 뒤처지는 결과가 나오자 잠시 정적이 흘렀다.

반면 부산 북갑에서는 민주당 하정우 후보(42.6%)와 무소속 한동훈 후보(41.6%)가 박빙 승부를 벌이는 것으로 조사되자 다시 기대감이 번지며 상황실은 다시 활기를 되찾았다.

장동혁 국민의힘 대표를 비롯한 지도부 및 의원, 당직자들이 3일 서울 여의도 중앙당사에 마련된 개표상황실에서 지방선거 및 국회의원 보궐선거 출구조사 방송을 지켜보고 있다. 뉴스1

국민의힘이 우세를 기록한 곳은 경북 한 곳뿐이었다. 이철우 후보(69.7%)가 민주당 오중기 후보(30.3%)를 크게 앞선다는 결과가 나오자, 대구에 이어 경북에서도 선전을 기대했던 민주당 지도부 사이에서는 아쉬움 섞인 탄식이 새어 나오기도 했다.

출구조사 결과 발표된 직후 중앙당선거대책위원회 상황실장 겸 전략본부장은 브리핑을 통해 “단정적으로 말씀을 드리진 않겠다”면서도 “일 잘하는 이재명 대통령의 국정 안정에 힘을 실어주는 민심이 확인된 예측조사라고 판단한다”고 밝혔다.

중앙선거관리위원회에 따르면, 개표는 투표 종료 직후인 오후 6시 20분쯤부터 시작돼 후보 간 득표수 차이가 크게 나는 지역의 경우 이르면 4일 자정 무렵부터, 초접전 지역은 4일 오전 3∼4시쯤 당락이 결정될 전망이다.

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