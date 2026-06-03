‘광주 여고생 사망’ 구조 나선 고교생 의사상자 지정 신청

최근 광주 도심에서 발생한 여고생 피살 현장에서 비명소리를 듣고 피해자를 구하려다 중상을 입은 고등학생 A(17)군에 대한 의사상자 지정이 신청됐다.

의사상자는 자신의 직무와 상관없이 위험에 처한 타인의 생명·신체·재산을 구하기 위해 위험을 무릅쓰고 구조 행위를 한 사람으로 국가의 예우와 지원을 받는다.

길가던 여고생을 살해한 장윤기(23)가 5월 14일 광주 서부경찰서에서 검찰로 송치되기 전 포토라인에 서고 있다. 연합뉴스

A군은 지난달 5일 0시 11분께 광주 광산구 월계동의 한 대학교 인근 보행로에서 여고생 B(17)양의 비명을 듣고 도우러 다가갔다가 피의자 장윤기(23)가 휘두른 흉기에 찔려 크게 다쳤다.

A군은 사건 직후 병원으로 옮겨져 치료받았으며 현재는 퇴원한 것으로 알려졌다.

광주 광산구는 광주경찰청과 협의를 거쳐 당시 구조 행위를 입증할 수 있는 수사 자료, 의료진 소견서, 진단 자료 등을 확보해 보건복지부 의사상자심사위원회에 심의를 요청했다.

심의 결과는 2∼3개월 뒤에 나올 것으로 예상된다.

광산구 관계자는 “신체·정신적으로 큰 충격을 받았을 A군이 하루빨리 평온한 일상으로 복귀할 수 있도록 구 차원에서도 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지