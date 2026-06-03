투표장 찾은 110세 어르신 “젊은 사람들 취업 잘 됐으면” [6·3의 선택]

“100살 넘었는데 투표를 하는 것은….”

6·3지방선거 투표일인 3일 오전 광주 동구 계림1동 제2투표소에서는 110세의 김정자 어르신이 소중한 한 표를 행사했다.

광주 동구 최고령 유권자인 김정자(110·왼쪽) 어르신이 6·3지방선거 당일인 3일 오전 광주 동구 계림1동 제2투표소에서 투표하고 있다. 뉴시스

광주 동구 지역 최고령 유권자인 김 어르신은 이날 장수 노인들에게 지급되는 청려장을 짚은 채 딸과 함께 투표소를 찾았다. 주름진 얼굴이었지만 투표소 안에서 신분증을 내보이고 투표용지를 받는 절차에는 딸의 부축만 필요했다.

하지만 투표 용지가 6장에 달해 잠시 헤갈리는 모습을 보이기도 했다. 투표함에 투표용지를 넣고서는 “대한민국이 좋은 나라가 되게 해달라”고 기도문을 외웠다.

1963년 10월15일 치러진 제5대 대통령선거에서 처음 투표한 이후 지금까지 단 한 번도 투표권을 포기한 적 없는 김 어르신은 평소 주간보호센터 프로그램에 참여하며 건강을 지켜오고 있다.

이날 김 어르신은 “어서 투표하러 가자고 가족들을 보챘다. 단 한 번도 투표에 빠진 적이 없다”며 민주시민으로서 강한 자부심을 드러냈다.

투표를 마친 김 어르신은 지역 청년들의 일자리 문제 해결이 시급하다고 강조했다. 김 어르신은 “젊은 사람들이 놀지 않고 좋은 직장에 취업할 수 있길 바란다. 지방정부가 적극 나서 해결해주길 바란다”며 “100세가 넘은 나도 투표에 나선다. 우리나라를 위해서라면 젊은이를 비롯한 시민 모두가 투표에 참여하길 바란다”고 독려했다.

광주에서는 최모(104·여) 어르신 등이 지난 사전투표 당시 소중한 한 표를 행사했다. 지역 유권자 274만7725명은 이날 광주 359곳, 전남 785곳 등 총 1144개 투표소에서 초대 전남·광주 통합특별시장과 통합교육감, 기초단체장, 지방의원 등 모두 440명의 지역 일꾼을 선출한다.

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