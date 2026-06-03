투표 마친 김진태 “소중한 한 표가 강원도 미래 만든다” [6·3의 선택]

김진태 국민의힘 강원도지사 후보가 제9회 전국동시지방선거 본 투표 날인 3일 오전 춘천에서 소중한 한 표를 행사했다.

김진태 국민의힘 강원도지사 후보가 3일 춘천에서 투표하고 있다. 김진태 선거캠프 제공

김 후보는 이날 오전 8시 아내 원현순씨와 함께 춘천시 요선동 춘천시자원봉사센터 1층에 마련된 투표소를 찾아 안내에 따라 투표했다.

투표를 마친 김 후보는 기자들과 만나 “아침마다 선거운동을 하다가 모처럼 늦잠을 잘 수 있어서 좋았다”며 “이제 진인사대천명”이라고 말했다.

그는 “많은 분들께서 투표에 참여하셔서 제대로 된 강원도를 만드는 데 도움이 됐으면 좋겠다”며 도민들에게 적극으로 투표에 참여해 달라고 당부했다.

김 후보는 투표용지를 받은 뒤 기표소에서 오래 머문 이유에 대해 “무효표가 되지 않으려고 두 번 세 번 보고, 제대로 꾹꾹 누르느라 그렇게 됐다”고 말했다.

김 후보는 선거 운동 마지막 날인 전날 자정까지 유세차를 타고 춘천 전역을 돌며 막판 표심을 모았다. 김 후보는 오후 5시30분 국민의힘 강원도당을 방문해 출구조사 결과를 지켜볼 예정이다.

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