충남 응급환자 의료영상 공유 시스템 가동

충남에서 응급환자가 발생했을 때 병원 간 의료영상이 실시간으로 공유돼 치료 준비시간을 획기적으로 줄일 수 있는 시스템이 구축된다.



단국대병원은 충남권역외상센터와 함께 도내 주요 의료기관들과 ‘응급전원환자 의료영상 공유 플랫폼’ 구축을 위한 업무협약을 체결하고 중증응급·외상환자 이송 및 전원체계 강화에 나선다고 2일 밝혔다.



이번 협약에는 충남지역 권역책임의료기관인 단국대병원을 비롯해 천안의료원, 공주의료원, 서산의료원, 홍성의료원, 백제종합병원 등 5개 지역책임의료기관과 서산중앙병원, 당진종합병원, 예산명지병원, 예산종합병원, 아산충무병원, 보령아산병원 등 모두 11개 핵심 의료기관이 참여했다.



플랫폼이 구축되면 중증외상 및 응급환자 전원 과정에서 CT와 MRI 등 주요 의료영상 정보를 의료기관 간 실시간으로 공유할 수 있게 된다. 이에 따라 상급병원 의료진은 환자가 도착하기 전부터 상태를 파악해 수술과 치료를 준비할 수 있으며, 중복 검사도 최소화할 수 있다.



특히 환자 이송 단계에서부터 중증도를 보다 정확히 판단할 수 있다. 적정 의료기관으로의 신속한 전원이 가능해지고, 응급수술 준비시간 단축과 치료 연속성 확보에도 도움이 될 것으로 기대된다.



단국대병원은 충남권역외상센터와 함께 지난 4월부터 5월까지 여섯 차례에 걸쳐 참여 의료기관들과 비대면 업무협약을 체결했다. 향후 시스템 기술 연동을 마무리한 뒤 충남 전역으로 참여기관을 확대할 계획이다.

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