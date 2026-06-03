네이버·엔비디아 ‘AI 팩토리’ 구축 공조

네이버가 인공지능(AI) 생태계 전반의 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 엔비디아와 손잡고 ‘글로벌 AI 팩토리 구축 사업’을 본격적으로 추진한다.



김유원 네이버클라우드 대표는 2일 대만에서 열린 ‘엔비디아 클라우드 파트너 서밋’에서 엔비디아와 AI 팩토리 협력 방향을 공유했다고 밝혔다. 김 대표는 “네이버클라우드는 AI 인프라부터 서비스까지 전 영역을 아우르는 탄탄한 풀스택(소프트웨어 개발의 전 과정) 기술 역량을 가지고 있기에 에너지·칩·인프라·모델·앱(애플리케이션)을 포함하는 엔비디아의 AI 팩토리 플랫폼 전략에 완벽하게 부합하는 파트너”라고 강조했다.



두 회사 파트너십의 핵심은 인프라를 비롯해 AI 모델과 피지컬 AI까지 아우르는 AI 전 영역의 긴밀한 기술 협력, 즉 AI 공장 구축이다. 네이버클라우드는 엔비디아의 개방형 대규모언어모델(LLM)인 네모트론3 울트라 기술을 활용해 자사의 하이퍼클로바X 고도화를 진행하고, 엔비디아의 피지컬 AI 플랫폼인 코스모스를 활용해 피지컬AI 협력도 한층 강화될 예정이다.



김 대표는 “엔비디아와의 협력은 그래픽카드(GPU) 공급자와 고객의 관계를 넘어, 함께 AI 기술을 개발하고 글로벌 AI 생태계를 확장하는 전략적 결정”이라며 협력 배경을 밝혔다.



젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)도 전날 엔비디아 ‘GTC 타이베이 2026’ 키노트 행사에서 네이버클라우드를 글로벌 AI 생태계의 핵심 파트너로 공식 발표하기도 했다.

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