부산시, 장마 침수 대비 물막이판 지원

최근 기후변화로 인한 국지성 집중호우와 돌발성 침수피해가 반복적으로 발생하는 가운데, 지하차도 침수로 대형 인명피해 사고를 겪었던 부산시가 침수피해 예방을 위해 팔을 걷어붙였다.



부산시는 장마철 집중호우로 인한 침수피해 예방을 위해 16개 구·군과 함께 ‘침수방지시설물(물막이판) 설치 지원사업’을 추진한다고 2일 밝혔다.



시는 지난 1월 16개 구·군에 침수피해 예방사업비 2억원을 교부한 데 이어, 본격적인 장마철에 들어서기 전인 지금이 침수피해 예방을 위한 마지막 ‘골든타임’이라고 판단해 침수피해 예방을 위한 물막이판 설치 신청을 독려하고 있다.



물막이판은 ‘차수판’으로도 불리며, 집중호우 시 도로 및 하천 범람으로 물이 넘치기 전 시설물 내부로 들어오는 빗물을 차단해 주택·상가·지하주차장 등의 침수를 예방하는 대표적인 시설이다. 설치와 해체가 비교적 간편하고 실질적인 침수 예방 효과가 큰 것이 장점이다.



현재 각 구·군에서 침수 취약지역을 중심으로 현장 조사와 신청을 접수하고 있으며, 장마철 이전 최대한 많은 가구와 시설에 설치하는 것을 목표로 사업을 추진하고 있다.



지원 대상은 침수 우려가 있는 주택, 상가, 공동주택(아파트) 등이며, 건물 소유자뿐 아니라 관리자·세입자도 신청할 수 있다.



지원금은 설치비의 최대 90%까지 지원되며, 세부 지원 기준과 자부담 비율은 구·군 조례에 따라 다를 수 있어 해당 구·군 안전부서에 문의하면 된다.

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