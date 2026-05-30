[속보] 코레일 “서소문 사고 복구 완료…31일부터 모든 열차 정상 운행”

서소문 고가차도 붕괴 사고 여파로 운행에 차질을 빚었던 경의선 등 열차 운행이 재개된 30일 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거현장을 열차가 통과하고 있다. 뉴시스

서울 서소문 고가차도 붕괴 사고 여파로 차질을 빚었던 열차 운행이 31일부터 모두 정상 운행된다.

코레일은 “모든 가용 자원을 동원해 사고 복구를 마치고 내일부터 모든 열차를 정상 운행한다고”고 30일 밝혔다.

철도당국은 서울시에서 서소문 철거 공사를 마침에 따라 전철주 철거·신설과 전차선 가선, 케이블 포설 및 신호 설비 설치, 궤도 손상 여부 확인과 선로 점검 등 철도 시설물을 밤샘 복구하는 한편 작업차량(모터카)과 열차 시운전 등 안전 점검을 진행했다.

이후 차량 점검과 정비를 마친 열차들까지 투입하기로 결정, 31일부터는 모든 열차를 정상 운행할 수 있게 됐다고 코레일은 설명했다.

코레일은 앞서 붕괴 사고 나흘만인 이날 오전 경의선 열차 운행을 재개하고, 강릉·중앙선 KTX 이음 서울∼청량리역 구간도 이날 오전부터 정상 운행했다.

김태승 코레일 사장은 “불가피한 열차 운행 감축에도 믿고 기다려주신 국민께 더욱 안전하고 편리한 철도로 보답하겠다”고 말했다.

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