가정연합, 부패방지·준법경영 국제통합 인증… 종교단체 최초 획득

세계평화통일가정연합(한국협회장 송용천)은 14일 국내 종교단체로서는 최초로 부패방지 경영시스템(ISO 37001)과 규범준수 경영시스템(ISO 37301) 통합 인증을 획득했다고 밝혔다. 이번 인증은 ISO 인증기관 심사를 통해 국제 표준에 부합하는 경영 시스템을 갖춘 것으로 인정받은 결과다. 조직 운영의 투명성 강화와 사회적 책임 강화를 위한 노력이 국제 기준에 부합한 것으로 평가된 데 따른 것이다.

가정연합 송용천 협회장과 임직원들이 14일 서울 청파동 가정연합 8층 강당에서 열린 ‘부패방지·규범준수 경영시스템 통합인증 수여식’에서 “신뢰받는 종교 공동체가 되겠다”고 다짐하고 있다. 세계평화통일가정연합 제공

송용천 협회장은 수여식에서 “종교계 최초의 통합 인증은 사회적 기대에 부응하고 보다 투명한 단체로 거듭나기 위한 중요한 이정표”라며 “앞으로도 철저한 준법 경영 문화를 정착시켜 신뢰받는 종교 공동체가 되겠다”고 말했다.

가정연합은 이번 인증을 위해 조직 진단, 시스템 설계, 교육, 이행, 심사 등 5단계 절차를 거쳐 내부 통제 체계를 강화했으며, 지난 1월 ‘준법 실천 선언식’ 이후 전 구성원이 참여하는 준법·윤리 경영 체계를 구축해 왔다.

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