“참가자 무조건 사랑하려 한”…붐이 ‘스타킹’서 강호동에게 배운 것

방송인 붐이 강호동과 김성주에게 진행자로서 많은 점을 배웠다고 밝혔다.

붐은 14일 서울 금천구 TV조선 가산동 스튜디오에서 열린 TV조선의 새 예능 프로그램 ‘미스트롯 포유’ 제작발표회에 참석했다.

이 자리에서 붐은 오디션 프로그램을 진행하는 노하우에 대해 이야기했다. 그는 “예전에 SBS ‘스타킹’을 할 때 일반인 참가자들이 나오면 나도 모르게 긴장되고 ‘이걸 어떻게 해야 하나’라는 고민이 많았다”며 “그때 강호동 형이 ‘사랑해라. 사랑하면 멘트가 나온다’고 조언해줬다”고 말했다.

방송인 붐. TV조선

이어 “그 이후로는 일반인 참가자가 나올 때마다 무조건 사랑하려고 한다”며 “외사랑일 때도 있지만 끝까지 사랑을 준다는 마음으로 진행한다”고 덧붙였다.

또한 붐은 “강호동 선배님에게 무대를 장악하는 법과 참가자들에게 캐릭터를 만들어주는 방법을 5년 넘게 배웠다”고 밝혔다.

함께 언급된 방송인 김성주에 대해서는 “진행 방식과 순위 발표, 경쟁과 데스매치 운영을 배웠다”며 “대결 구도에서는 마치 내 몸에 김성주 형이 들어온 것처럼 양쪽을 모두 신경 쓰며 진행하려 한다”고 설명했다.

붐은 ‘미스트롯 포유’에 대해 “경쟁도 있고 일반인 참가자들도 함께하는 프로그램이라 내가 가장 잘할 수 있는 포맷인 것 같다”며 “부담감보다 함께 웃고 울면서 자연스럽게 몰입하게 됐다”고 말했다.

‘미스트롯 포유’는 ‘미스트롯4’의 스핀오프 첫 스핀오프 예능으로, ‘미스트롯4’의 TOP7과 특별한 파트너가 듀엣 무대를 꾸미는 음악 예능 프로그램이다. 이소나를 비롯해 허찬미, 홍성윤, 길려원, 윤태화, 윤윤서, 염유리 등이 출연한다. 14일 오후 10시 첫 방송된다.

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