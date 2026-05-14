“연애 쉰 적 없다”… 서인영, 현재 열애 고백에 조언까지

가수 서인영이 현재 연애 중이라는 사실을 직접 언급해 관심을 모았다. 동시에 자신만의 소개팅 노하우를 공개하며 솔직한 입담을 이어갔다.

‘남자가 한번도 끊긴적이 없다는 서인영의 연애비법 싹 다 공개 (+남사친 꼬시는 법)’ 영상 캡처. 개과천선 서인영

서인영은 지난 13일 공개된 자신의 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’의 영상 ‘남자가 한번도 끊긴적이 없다는 서인영의 연애비법 싹 다 공개 (+남사친 꼬시는 법)’에서 모태솔로로 알려진 유튜버 찰스엔터와 함께 연애를 주제로 이야기를 나눴다.

이날 찰스엔터는 자신이 연애 경험이 없는 모태솔로라고 밝혔고, 이에 서인영은 “진짜였나, 나는 세상에서 모태솔로가 제일 이해가 안 된다”면서 놀랍다는 반응을 보였다.

이어 “초등학교 때부터 제가 연애를 쉰 적이 없다”며 지금 현재도 연애 중이라고 말했다. 연애 공백기가 없었다는 것에 놀라워한 찰스엔터가 “저는 짝사랑은 꾸준히 했다”고 덧붙였지만, 서인영은 “상상임신처럼 상상연애냐”고 반응하면서 웃음을 자아냈다.

찰스엔터가 자신이 연애하지 못하는 이유를 ‘너무 친구 같아서’라며 자신의 털털한 점을 원인으로 언급하자. 서인영은 “나도 털털하다. 그런데 내가 좋아하는 사람한테는 바뀐다”고 말했다.

이날 영상에서는 첫 만남에서 이성을 대하는 방법도 소개했다. 서인영은 “남자 말을 잘 들어줘야 한다”며 예시를 들어 경청의 중요성을 강조했다.

또 찰스엔터에게 본인의 경우 어떻게 하는지 들어보고 “자기 얘기를 하지 말라”고 피드백까지 진행하면서 연애 상담에 힘썼다.

경청 시 “절대 눈을 피하지 말라”라고도 말하면서 “내가 좋아하지 않나, 눈을 마주 보면서 눈웃음을 쳐라”고 덧붙였다.

찰스엔터는 “한 번도 남자가 저를 좋아한 적이 없으니까 항상 누구를 만나면 그 사람도 날 좋아할 일 없겠지”라는 생각이 든다고 고민을 털어놓자, 서인영은 “그 마음 때려 치워라. 여자는 그 마음이 얼굴에 티가 난다”고 조언했다.

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