‘케데헌’ 현실 떼창 이뤄질까…넷플릭스, 월드투어 공식 발표

넷플릭스가 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 월드투어 콘서트를 공식 발표했다.

넷플릭스는 14일(현지시간) 미국에서 열린 업프론트 행사에서 글로벌 공연사 에이이지 프레젠츠와 협업해 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 콘서트 투어를 개최한다고 밝혔다.

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’. 넷플릭스

넷플릭스는 “영화 속 음악과 액션, 케이팝 퍼포먼스를 라이브 무대로 구현할 계획”이라고 설명했다. 단순한 애니메이션 흥행을 넘어 공연과 체험형 콘텐츠까지 확장 가능한 지식재산(IP)으로 육성하겠다는 전략으로 풀이된다.

‘케이팝 데몬 헌터스’는 K팝 걸그룹 헌트릭스가 무대 밖에서는 악귀와 싸우는 퇴마사로 활약하는 이야기를 담은 작품이다. 공개 이후 독특한 세계관과 오리지널 사운드트랙(OST)의 인기에 힘입어 글로벌 흥행에 성공했다.

넷플릭스 반기 시청 보고서에 따르면 해당 작품은 지난해 하반기에만 4억8200만의 조회 수를 기록하며 플랫폼 내 대표 흥행작으로 자리 잡았다. OST ‘골든’ 역시 미국 빌보드 핫100 차트에서 장기 흥행을 이어가며 화제를 모았다.

아울러 아카데미 시상식에서 주제가상과 장편 애니메이션상을 수상했고, 골든글로브 시상식와 그래미 어워즈 등 주요 시상식에서도 주목받았다.

다만 공연 흥행의 핵심 변수는 실제 출연진 구성이라는 전망도 나온다. 팬들은 헌트릭스 보컬에 참여한 이재, 오드리 누나, 레이 아미의 무대 참여 여부와 함께 라이벌 그룹 ‘사자보이즈’ 출연 가능성에도 주목하고 있다.

넷플릭스는 현재 공식 대기 명단 등록을 받고 있으며, 개최 도시와 일정, 티켓 판매 정보 등 세부 내용은 올해 하반기부터 순차 공개할 예정이다.

한편 넷플릭스는 현재 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 시즌2도 제작 중이다. 연출은 전작의 매기 강‧크리스 애펠한스 감독이 다시 맡는다.

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