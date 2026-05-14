박신혜, 아버지와 함께 미국행…PGA 챔피언십 현장 공개

배우 박신혜가 근황을 전하며 여유로운 일상을 공유했다. 특히 가족과 함께한 해외 일정이 공개되며 팬들의 관심을 모았다.

박신혜는 지난 13일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 “아빠랑 같이 PGA 챔피언십”이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

지난 13일 배우 박신혜가 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 “아빠랑 같이 PGA 챔피언십”이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 박신혜 사회관계망서비스(SNS), 뉴시스

공개된 사진은 미국에서 열린 PGA 챔피언십 대회를 관람하며 시간을 보내는 모습으로 보인다. 편안한 차림으로 아버지와 함께 대회를 즐기는 듯한 밝은 분위기를 전했다.

14일(현지시간) 108회를 맞은 PGA 챔피언십은 나흘 동안 미국 펜실베이니아주 뉴타운 스퀘어에 위치한 애러니밍크 골프클럽에서 개최한다. PGA 챔피언십은 남자 골프 메이저 대회 중 하나로 알려져 있다.

박신혜는 최근 둘째 임신 소식을 전해 화제를 모은 바 있다. 지난달 그의 소속사 ‘솔트엔터테인먼트’는 “박신혜가 둘째를 임신 중이며, 출산 예정 시기는 올가을”이라고 그의 임신 및 출산 계획을 밝히면서 따뜻한 응원을 부탁했다.

현재 박신혜는 출산을 앞두고 활동을 잠시 조절하며 태교에 집중할 것으로 알려졌다.

한편 박신혜는 배우 최태준과 지난 2022년 결혼했다. 중앙대학교 연극영화과 선후배 사이로 알려진 두 사람은 2017년 연인 관계로 발전한 후 오랜 공개 연애 끝에 부부의 연을 맺었으며, 같은 해 첫아들을 품에 안았다. 이후 안정적인 가정생활을 이어오고 있는 가운데, 둘째 소식까지 전해지며 많은 축하를 받았다.

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