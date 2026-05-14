"군 복무 중에도 선한 영향력"…정동원, 소아암 아동·청소년 의료지원

군 복무 중인 가수 정동원이 소아암과 백혈병, 희귀 난치성 질환으로 투병 중인 아동·청소년들을 위해 의료치료비를 지원했다.

한국소아암재단은 가수 정동원의 이름으로 선한스타 4월 가왕전 상금 70만 원을 소아암, 백혈병 및 희귀난치성 질환으로 고통 받는 아동·청소년들의 의료치료비 지원을 위해 기부 받았다고 13일 밝혔다.

가수 정동원. 쇼플레이엔터테인먼트 제공

선한스타는 스타의 선한 영향력을 응원하는 기부 플랫폼 서비스로, 이번 나눔은 가수 정동원을 향한 팬덤 '우주총동원'의 응원 성과가 기부로 이어진 것이다. 아티스트를 향한 지지가 환아들의 치료 지원으로 확장됐다는 점에서 그 의미를 더한다.

선한스타를 통해 전달된 정동원의 누적 기부 금액은 총 5681만 원에 달한다.

군 복무 중에도 꾸준히 이어지고 있는 이 나눔은 환아 가정에 실질적인 도움을 제공하며 사회 전반에 지속적인 선한 영향력을 전파하고 있다.

성금은 한국소아암재단의 의료치료비 지원 사업에 사용될 예정이다.

해당 사업은 만 19세 이하에 발병한 25세 이하의 아동·청소년을 대상으로 한다. 입원비, 수술비, 이식비, 희귀의약품 구입비 등 치료와 직접적으로 연관된 비용 전반을 지원해 환아들이 경제적 부담 없이 치료에 전념할 수 있도록 돕고 있다.

홍승윤 한국소아암재단 이사는 "아이들을 위해 따뜻한 사랑을 전해준 정동원과 응원해주시는 팬들께 깊이 감사드린다"며 "전달된 성금은 도움이 필요한 아동·청소년들이 건강한 모습을 되찾을 수 있도록 소중히 사용하겠다"고 전했다.

한편, 정동원은 최근 해병대에 입소해 성실히 국방의 의무를 이행 중이다.

<뉴시스>

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