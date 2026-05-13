롯데건설 “품질도 AI 시대”…전사 관리체계 전면 개편

롯데건설이 설계부터 시공, 준공까지 건설 전 과정의 품질관리 체계를 강화하고 인공지능(AI)을 활용한 품질 혁신에 나선다. 하자를 미리 예측하고 예방하는 체계를 구축하겠다는 계획이다.

롯데건설은 13일 전사 차원의 ‘하자저감 태스크포스팀(TFT)’를 신설했다고 밝혔다. TFT에는 고객서비스(CS)부문과 건축공사부문, 기전부문, 기술연구원 등 주요 조직이 참여한다.

오일근 롯데건설 대표가 현장 품질 및 안전관리 현황을 점검하고 있다. 롯데건설 제공

롯데건설은 표준시방서를 기반으로 기술 기준을 정비하고 입찰 및 현장설명서 기준도 보완했다. 설계부터 시공, 품질 점검까지 일관된 기준이 적용될 수 있도록 세부 지침도 구체화했다.

AI 기반 품질관리 기술도 본격 도입한다. 모바일과 웹으로 수집한 현장 점검 데이터를 AI가 분석해 주요 품질 이슈 발생 가능성을 사전에 예측하는 방식이다. 기존에 개별 관리하던 현장 데이터를 통합 분석해 반복적으로 발생하는 하자와 위험 요소를 미리 찾아내는 시스템도 구축한다.

점검 방식은 ‘통합 체크리스트’ 기반으로 표준화한다. 점검 결과를 담당자에게 실시간 공유해 즉각적인 조치가 가능하도록 하고 현장별 품질 편차도 줄인다는 방침이다.

준공 이후 관리 체계도 강화한다. 롯데건설은 시공 이력과 품질 데이터를 통합 관리하는 시스템을 구축하고 있으며, 공사 전 과정에서 축적된 데이터를 AI가 분석해 다시 기술 기준과 품질 관리에 반영하는 ‘피드백 루프’ 체계도 도입할 예정이다.

롯데건설 관계자는 “현장에서 실제 작동하는 기준을 만들고 이를 데이터와 AI 기반으로 정교하게 운영하는 것이 핵심”이라며 “기본을 강화해 고객이 체감할 수 있는 품질 혁신을 추진하겠다”고 말했다.

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