우울한 스승의날… 절반 “자부심 낮아져”

45회 스승의 날을 앞두고 실시된 설문조사에서 교원들의 직업 자부심이 크게 위축됐다는 결과가 나왔다.

사진=연합뉴스

한국교원단체총연합회(교총)는 13일 스승의 날 기념 교원 인식 설문조사 결과를 발표했다. 조사는 지난달 27일부터 5일까지 온라인을 통해 전국 유·초·중·고·대학 교원 8900명을 대상으로 실시됐다. 응답자의 49.2%는 직업적 자부심이 낮아졌다고 답했다. 구체적으로 ‘낮아졌다’가 33.0%, ‘매우 낮아졌다’가 16.2%였다. 반면 ‘높아졌다’는 12.8%에 그쳤다.

교육 현장에서 가장 무력감을 느끼는 순간을 묻는 질문엔 응답자의 67.9%가 ‘학생·학부모로부터 신뢰받지 못하고 교권이 침해될 때’라고 답했다. 또 최근 교직 이탈 가속화 및 신규 교직 기피의 결정적 이유에 대한 질문엔 ‘무분별한 아동학대 신고 및 학부모 민원 노출’(28.9%)을 가장 많이 꼽았다.

많은 교사들이 행정 업무에 대해 과중한 부담을 느끼는 것으로도 조사됐다. ‘전체 업무량 중 비본질적 행정 업무의 비중이 어느 정도라고 느끼느냐’는 질문에 응답자의 43.3%가 ‘60% 내외(업무 과다로 교육 활동 지장 초래)’, 32.9%는 ‘40% 내외(교육과 행정 업무가 비슷한 비중)’라고 답했다. 아울러 교원의 정치기본권 확대 요구 관련 질문에는 응답자의 61.2%가 ‘찬성’한다고 답했다. 교총은 “최근 몇 년간 교권 침해, 악성 민원, 아동학대 신고 위협 등 부정적 요인이 누적되면서 다수의 교사가 직업적 위상과 보람이 예전만 못하다고 느끼고 있음을 시사한다”고 분석했다.



이날 교사노조가 발표한 국민 5000명 대상 인식 조사 결과에 따르면 국민 10명 중 7명 이상은 교사의 정치기본권 보장에 찬성하는 것으로 나타났다. 조사에 따르면 ‘교사는 수업 중 정치적 중립을 지키되, 퇴근 후 개인 시간에는 일반 시민과 같은 수준의 참정권을 가져야 하는가’라는 문항에 76.7%가 ‘동의한다’(매우 동의 27.0%, 동의 49.7%)고 답했다.

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