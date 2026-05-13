李대통령, ‘국민배당금’ 논란 커지자 “여론조작용 가짜뉴스 안 된다”

이재명 대통령이 13일 김용범 청와대 정책실장이 제안한 ‘국민배당금’ 제도를 둘러싼 논란이 커지자 “초과이윤이 아닌 초과세수를 국민 배당하는 방안을 검토한 것”이라는 해명을 재차 반복하며 진화에 나섰다.

이 대통령은 이날 엑스(X)에 올린 ‘여론조작용 가짜뉴스 안 됩니다’라는 제목의 글에서 “김 실장이 한 말은 ‘AI 부문 초과이윤으로 발생하는 국가의 초과세수를 국민배당하는 방안 검토’이고 일부 언론이 이 발언을 편집하여 ‘김 실장이 기업의 초과이윤을 국민배당하는 방안 검토를 주장했다’는 음해성 가짜뉴스를 유포했다”고 적었다.

이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 국무회의 겸 제8차 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

이어 “김 실장이 이를 부인하고 초과세수 배당 검토 주장이었다며 해명 아닌 설명을 친절하게 하였고 관련 보도까지 났음에도 여전히 이런 음해성 보도를 하는 이유가 무엇이냐”고 반문했다. 이 대통령은 <“베네수엘라 떠올라”…김용범 ‘AI 과실 배당’ 논란> 이라는 제목의 언론사 기사를 함께 공유했다.

이 대통령은 “정치적 비난이나 비판도 사실에 기반하지 않으면 민주주의를 해치게 된다는 점을 반드시 기억해야 한다”며 글을 끝맺었다.

김 실장은 지난 11일 페이스북에 올린 글에서 “AI(인공지능) 인프라 시대의 과실은 특정 기업만의 결과가 아닌, 반세기에 걸쳐 전 국민이 함께 쌓아온 산업 기반 위에서 나온다”며 “그 과실의 일부는 전 국민에게 구조적으로 환원되어야 한다”는 생각을 밝혔다. 메모리 반도체 기업으로부터 확보한 초과세수를 ‘국민배당금’이라는 이름 아래 사회에 분배하자는 주장이었다.

그러나 김 실장이 7000자가 넘는 장문의 글에서 “AI 시대의 핵심 질문은 초과이윤을 어떻게 사회적으로 안정화할 것인가에 달려 있다”, “구조적 초과이윤을 어떻게 사회적으로 제도화할 것인가. 이 글에서는 그 원칙에 가칭 ‘국민배당금’이라는 이름을 붙이고자 한다” 등 초과세수와 초과이윤 용어를 번갈아 사용하면서 시장과 정치권 일각에서 국민배당금의 성격을 반도체 기업에 부과하는 ‘횡재세’로 해석했고, 파장도 커졌다. 이에 김 실장은 신규 과세가 아닌 “초과세수를 활용하는 방안”이라고 해명했으나 야권에서는 김 실장에 대한 경질론까지 제기하며 공세를 이어가고 있다.

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