4월 취업자 증가폭 7만명대로 급감…16개월만 최저

4월 취업자 수 증가폭이 7만명선에 머물며 16개월 만에 최소치를 기록했다. 중동사태 영향으로 유가가 상승하고 내수 심리가 악화한 데 더해 전문·과학 및 기술 서비스업이 크게 꺾인 영향으로 분석된다.

13일 국가데이터처가 발표한 ‘4월 고용동향’에 따르면 지난달 15세 이상 취업자는 2896만1000명으로 전년 동월 대비 7만4000명 증가했다. 증가폭은 2024년 12월(5만2000명) 이후 16개월 만에 최소치다.

채용박람회를 찾은 구직자들이 채용공고 게시대를 살펴보고 있다. 연합뉴스

월간 취업자 수 증가폭은 지난해 1월 13만5000명을 시작으로 10만명대를 유지하다 9월 31만2000명으로 급등했다. 이후 10만~20만명선을 오르내리다 올해 2월 23만4000명, 3월 20만6000명으로 20만명대 증가폭을 기록했다. 4월 취업자 수 증가폭이 이전 흐름과 비교해 큰 폭으로 떨어진 것이다.

15세 이상 고용률 역시 63.0%로 전년 대비 0.2%포인트 떨어졌다. 2024년 12월(-0.3%) 이후 첫 하락이다.

연령별로 봤을 때 청년층의 고용 부진이 지속됐다. 15∼29세에서 19만4000명이 줄었꼬, 고용률은 1.6%포인트 하락한 43.7%를 기록했다. 청년 고용률은 지난해 8월(-1.6%p) 이후 가장 큰 폭으로 떨어졌다.

반면 60세 이상에서 18만9000명, 30대에서 8만4000명, 50대에서 1만1000명 각각 증가했다.

산업별로 전문·과학 및 기술 서비스업은 11만5000명 줄어 2013년 산업분류 개편 이래 가장 큰 폭으로 줄었다. 4년 이상 증가한 데 따른 기저효과로 일부 조정 받았다는 것이 데이터처의 설명이다. 고령화가 계속되는 농림어업도 9만2000명 감소했다. 제조업은 5만5000명, 건설업은 8000명 줄었다. 내수와 직결되는 도소매업도 5만2000명 줄었고, 숙박·음식점업도 2만9000명 감소했다.

반면 보건·사회복지서비스업이 26만1000명 늘며 고용시장을 뒷받침했다.

비경제활동인구는 17만4000명 증가했고, 이 가운데 ‘쉬었음’ 인구는 6만3000명 늘었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지