다시 ‘초여름’ 더위…낮 최고 28도까지 ‘쑥’ [내일날씨]

수요일인 13일 전국이 차차 맑아지면서 낮 기온이 최고 28도까지 오르는 등 다시 초여름 더위가 찾아오겠다.

초여름 날씨를 보인 지난 10일 서울 종로구 광화문광장 바닥 분수를 찾은 어린이들이 더위를 식히고 있다. 뉴스1

12일 기상청에 따르면 오는 13일 아침 최저기온은 11~16도, 낮 최고기온은 22~28도로 평년(최저 9~14도, 최고 20~24도)과 비슷하거나 조금 높겠다.

주요 도시별 예상 아침 최저기온은 △서울 14도 △인천 13도 △춘천 12도 △강릉 15도 △대전 14도 △대구 14도 △전주 13도 △광주 14도 △부산 14도 △제주 14도다.

낮 최고기온은 △서울 26도 △인천 23도 △춘천 27도 △강릉 26도 △대전 27도 △대구 28도 △전주 26도 △광주 27도 △부산 22도 △제주 21도로 예상된다.

앞서 지난 11일부터 이날까지 일본 남쪽 해상에 자리한 고기압 가장자리를 타고 고온다습한 남풍이 불어 들고 우리나라 북쪽에 기압골이 지나가 북쪽에서 차고 건조한 공기가 유입되면서 전국에 꽤 많은 비가 내렸다.

이날 저녁(오후 6~9시)까지 영남과 강원남부내륙·산지, 충북에 비가 이어진 뒤 그칠 것으로 예상된다. 더 내릴 비의 양은 대구·경북 5~40㎜, 부산·울산·경남 5~20㎜, 충북 5~10㎜, 강원남부내륙·산지 5㎜ 안팎이다.

이후 구름 많은 날씨가 이어지다가 13일 오전부터 날이 개면서 맑아지겠다. 다만 강원 산지는 오후부터 다시 구름이 많아지겠고, 늦은 오후부터 저녁 사이인 오후 3~9시 5㎜ 안팎의 비가 내리는 곳이 있겠다.

기온은 당분간 평년기온과 비슷하거나 그보다 약간 높은 수준을 유지하겠다. 목요일인 14일은 낮 기온이 13일보다 3~5도 높겠다. 서울 등 수도권 곳곳의 14일 낮 최고기온이 30도에 이를 것으로 예보됐다.

미세먼지는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

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