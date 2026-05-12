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무등산국립공원사무소, 광주 원효계곡 점용 상가 27개 철거

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국립공원공단 무등산국립공원사무소는 12일 광주 북구 원효계곡 일원을 점용 중인 상가 건물을 철거 중이라고 밝혔다.

원효사 공원마을지구 정비사업의 일환으로 지난달 14일부터 철거 대상인 27개 상가 건물 중 11개를 철거했으며 4개 건물을 철거하고 있다.

철거되는 상가 건물. 연합뉴스
철거되는 상가 건물. 연합뉴스

상인·주민들의 퇴거가 완료되지 않은 나머지 건물도 인허가 절차·협의를 거쳐 순차 해체할 예정이다.

정비사업은 무등산 심층부인 원효계곡의 노후·슬럼화된 상가를 철거한 뒤 생태계를 복원하는 것을 골자로 한다.

일부 상인·주민이 이주 보상금을 받고도 이전하지 않아 국립공원사무소로부터 고발당하는 등 사업이 지연되기도 했다.

국립공원사무소는 철거 작업이 마무리될 때까지 탐방객들의 안전을 위해 억새평전∼원효광장, 풍암정∼원효광장, 제철유적지∼원효광장 등 3개 탐방로 통행을 제한하기로 했다.

이관옥 국립공원사무소 탐방시설과장은 "정비 사업이 안전하게 완료될 수 있도록 노력하겠다"며 "훼손된 생태계·부지를 복원해 탐방객들이 자연을 누리는 공간으로 탈바꿈시키겠다"고 말했다.

<연합>


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