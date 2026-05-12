대한항공, 항공 공학교실·점보스 배구교실 재능기부 봉사활동 [한강로 사진관]

대한항공 임직원들이 12일 몽골 울란바타르 바가노르구에 위치한 볼로브스롤 국립학교에서 항공 공항교실을 열고 현지 학생들이 참여하는 체험형 수업을 하고 있다. 항공 공항교실에서는 운항승무원들이 비행기의 작동 원리를 설명하고 모형 비행기 만들기 프로그램을 운영해 학생들의 흥미와 이해도를 높였다.

대한항공 임직원들이 12일 몽골 울란바타르 바가노르구에 위치한 볼로브스롤 국립학교에서 항공 공항교실을 열고 현지 학생들이 참여하는 체험형 수업을 하고 있다. 항공 공항교실에서는 운항승무원들이 비행기의 작동 원리를 설명하고 모형 비행기 만들기 프로그램을 운영해 학생들의 흥미와 이해도를 높였다.

대한항공 임직원들이 12일 몽골 울란바타르 바가노르구에 위치한 볼로브스롤 국립학교에서 항공 공항교실을 열고 현지 학생들이 참여하는 체험형 수업을 하고 있다. 항공 공항교실에서는 운항승무원들이 비행기의 작동 원리를 설명하고 모형 비행기 만들기 프로그램을 운영해 학생들의 흥미와 이해도를 높였다.

대한항공 임직원들이 12일 몽골 울란바타르 바가노르구에 위치한 볼로브스롤 국립학교에서 항공 공항교실을 열고 현지 학생들이 참여하는 체험형 수업을 하고 있다. 항공 공항교실에서는 운항승무원들이 비행기의 작동 원리를 설명하고 모형 비행기 만들기 프로그램을 운영해 학생들의 흥미와 이해도를 높였다.

대한항공 임직원들이 12일 몽골 울란바타르시 바가노르구에 위치한 군갈루타이 국립학교에서 현지 학생들이 참여하는 점보스 배구교실 수업을 하고 있다. 점보스 배구교실에는 최근까지 배구단에서 선수와 코치로 활약했던 직원들이 차수별로 2명씩 동행해 기본 배구 기술을 지도하고, 점보스와 함께하는 실습 및 미니게임을 진행했다.

대한항공 임직원들이 12일 몽골 울란바타르시 바가노르구에 위치한 군갈루타이 국립학교에서 현지 학생들이 참여하는 점보스 배구교실 수업을 하고 있다. 점보스 배구교실에는 최근까지 배구단에서 선수와 코치로 활약했던 직원들이 차수별로 2명씩 동행해 기본 배구 기술을 지도하고, 점보스와 함께하는 실습 및 미니게임을 진행했다.

대한항공 임직원들이 12일 몽골 울란바타르시 바가노르구에 위치한 군갈루타이 국립학교에서 현지 학생들이 참여하는 점보스 배구교실 수업을 하고 있다. 점보스 배구교실에는 최근까지 배구단에서 선수와 코치로 활약했던 직원들이 차수별로 2명씩 동행해 기본 배구 기술을 지도하고, 점보스와 함께하는 실습 및 미니게임을 진행했다.

대한항공 임직원들이 12일 몽골 울란바타르시 바가노르구에 위치한 군갈루타이 국립학교에서 현지 학생들이 참여하는 점보스 배구교실 수업을 하고 있다. 점보스 배구교실에는 최근까지 배구단에서 선수와 코치로 활약했던 직원들이 차수별로 2명씩 동행해 기본 배구 기술을 지도하고, 점보스와 함께하는 실습 및 미니게임을 진행했다.

대한항공 임직원들이 12일 몽골 울란바타르 바가노르구에 위치한 볼로브스롤 국립학교에서 항공 공항교실을 열고 현지 학생들이 참여하는 체험형 수업을 하고 있다. 항공 공항교실에서는 운항승무원들이 비행기의 작동 원리를 설명하고 모형 비행기 만들기 프로그램을 운영해 학생들의 흥미와 이해도를 높였다.

대한항공 임직원들이 몽골 현지 지역사회를 위한 재능기부 봉사활동을 펼쳤다. 임직원들은 바가노르구 인근의 몽골 군갈루타이 국립학교와 볼로브스롤 국립학교를 찾아 점보스 배구교실과 항공 공학교실을 열고, 현지 학생들이 참여하는 체험형 수업을 진행했다.

항공 공학교실에서는 운항승무원들이 비행기의 작동 원리를 설명하고 모형 비행기 만들기 프로그램을 운영해 학생들의 흥미와 이해도를 높였다. 점보스 배구교실에는 최근까지 점보스 배구단에서 선수와 코치로 활약했던 직원들이 차수별로 2명씩 동행해 기본 배구 기술을 지도하고, 점보스와 함께하는 실습 및 미니게임을 진행했다.

점보스 배구교실에 참여한 한 학생은 “바가노르구를 대표해 배구 선수로 전국대회에 출전한 경험이 있는데, 화면으로만 보던 한국 프로배구 출신 지도자들을 직접 만나 배울 수 있어 매우 뜻깊었다”며 “열정적으로 지도해주신 분들께 감사드리고, 이번 수업을 통해 자신감도 많이 생겼다”고 소감을 전했다.

대한항공 관계자는 “앞으로도 친환경 가치 실천과 지역사회 상생을 바탕으로 전 세계에서 가장 사랑받는 항공사로 도약할 수 있도록 ESG 경영을 지속해 나갈 계획”이라고 말했다.

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