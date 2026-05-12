휴일에 심정지 어르신 살린 방사선사

지역 병원에 근무하는 방사선사가 휴무 중 신속한 응급처치로 심정지 상태에 있던 시민 목숨을 구했다.



12일 강릉시 등에 따르면 강릉아산병원 영상의학팀 방사선사인 김세훈(27)씨는 휴일이던 지난달 26일 오후 5시쯤 강릉시 한 호텔 인근 도로를 지나던 중 차량이 도로 옆 도랑에 빠져있는 현장을 목격했다. 그냥 지나쳐서는 안 되겠다는 생각이 든 김씨는 차를 갓길에 세우고 달려갔다.

지난 7일 강원 강릉시 강릉아산병원에서 최돈기씨(오른쪽)가 김세훈 방사선사 손을 잡고 감사 인사를 전하고 있다. 강릉아산병원 제공

차량에는 최돈기(74)씨가 의식을 잃은 채 쓰러져 있었고 맥박과 호흡이 없는 심정지 상태였다. 119 신고를 마친 김씨는 최씨를 차량 밖으로 안전하게 옮긴 뒤 심폐소생술을 시행했다. 김씨는 구급대가 도착할 때까지 5분간 심폐소생술을 이어갔고 현장에 도착한 구급대원들에게 최씨를 인계했다. 생사 경계에 놓였던 최씨는 김씨의 초기대응과 의료진 치료로 지난 8일 무사히 퇴원했다.



최씨는 “가족들과 식사하고 웃으며 하루를 보내는 소중한 일상을 지켜주신 은혜를 평생 잊지 못할 것”이라고 감사해했다.



김씨는 “의료인으로서 당연히 해야 할 일을 했을 뿐”이라며 “환자분이 건강을 회복해 가족 곁으로 돌아가게 돼 오히려 제가 더 감사한 마음”이라고 말했다.

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