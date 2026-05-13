여름철 ‘녹조와 전쟁’ 선제 대응 나선 대구

대구시가 기후 변화에 따른 녹조 확산을 막고 시민에게 안전한 식수를 공급하기 위해 선제적인 수질 관리 체계를 가동한다.



대구시는 본격적인 무더위를 앞두고 ‘2026년 녹조관리 종합계획’을 수립해 시행에 들어갔다고 12일 밝혔다. 시에 따르면 이번 계획은 녹조가 발생하는 취약 시기인 5월부터 오염원을 집중 관리해 사전 대응력을 높이는 데 초점을 맞췄다.



시는 우선 예방 단계에서 폐수·오수 처리시설과 가축분뇨 배출시설을 집중 점검한다. 비점오염 저감과 빗물에 씻겨 하천으로 유입될 수 있는 야적 퇴비 관리도 대폭 강화할 방침이다.



사후 관리와 모니터링 체계도 한층 강화했다. 상수원 취수구 모니터링을 주 1회 이상으로 늘리고 친수활동 행사가 열리기 전에는 반드시 사전 수질 검사를 거치도록 의무화했다. 조류경보제의 실효성도 높여 낙동강 강정 고령 구간과 공산지를 대상으로 운영하는 조류경보 발령 기준을 기존 4일에서 2일로 단축해 대응한다. 특히 경보 단계는 남조류 세포 수에 따라 ‘관심-경계-조류대발생’으로 운영하되, ‘경계’ 단계에서는 세포 수뿐 아니라 조류독소(마이크로시스틴) 수치가 10㎍/ℓ 이상인 경우에도 경보를 발령하는 엄격한 기준을 적용한다.

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