진에어, 승무원 입사 돌연 연기…저비용항공사 덮친 고용불안

저비용항공사들이 중동전쟁으로 인한 고유가의 직격탄을 맞으면서 고용 불안이 가시화되고 있다.



희망자를 대상으로 무급휴직을 받은 항공사에 이어 입사 예정자의 입사 시기를 돌연 연기한 항공사도 나왔다.

진에어는 지난 11일 입사 예정이던 신입 객실승무원 50명의 입사 시기를 올해 하반기로 연기했다.

12일 항공업계에 따르면 진에어[272450]는 객실 승무원으로 입사 예정이던 약 50명의 입사를 하반기로 연기했다.



진에어의 상반기 신입 채용에서 약 100명이 최종 합격했다. 이 가운데 50명은 이미 입사해 교육받고 있고 나머지 50명은 지난 11일 입사할 예정이었다.



하지만 진에어는 추석 연휴 이후인 9월 말에서 10월 초로 입사 시기를 변경한다고 입사 예정자들에게 통보했다.



진에어 관계자는 "중동전쟁 이후 국제유가 급등으로 비상경영체제를 가동하는 상황을 고려해 부득이하게 입사 시기를 조정하게 됐다"고 설명했다.



이어 "최종 합격자를 채용한다는 계획은 변함없다"고 덧붙였다.



진에어는 불과 며칠 전에야 입사 예정자들에게 입사 시기 연기 사실을 알린 것으로 파악됐다.

중동전쟁으로 항공유 가격이 급등한 이후 저비용항공사를 중심으로 왕복 기준 900편가량의 운항 편수를 줄였다. 아직 6월 운항 계획을 확정하지 않은 항공사들도 있어 감편 규모는 더욱 늘어날 전망이다. 진에어는 이달까지 왕복 176편을 줄였다.

진에어 외에도 신규 채용을 보류하는 항공사가 나올 가능성이 있다.



앞서 진에어는 비용 절감을 위해 직원들에게 매년 지급하던 안전격려금을 무기한 연기하기도 했다.



진에어는 항공유 비용 부담 때문에 이달까지 왕복 176편을 줄였다. 지난 달 괌 등 8개 노선에서 45편을, 이달에는 푸꾸옥 등 14개 노선에서 131편을 감편했다. 6월 운항 일정이 확정되면 감편은 더 늘어날 것으로 예상된다.



저비용항공사를 중심으로 국내 항공업계는 중동전쟁 이후 중거리인 동남아 노선을 중심으로 국제선 운항을 왕복 기준 1천100편 넘게 줄였다.



국내 저비용항공사 1위 업체인 제주항공은 5∼6월 두 달간 국제선 전체 운항 편수의 4%에 해당하는 왕복 187편을 줄였다.



이밖에 감편 규모는 왕복 기준 에어부산 212편, 이스타항공 150편, 에어서울 51편, 에어프레미아 73편, 티웨이 35편 등이다.



에어로케이는 4월부터 6월까지 250편을 줄였으며 7월 운항 일정은 짜고 있다고 밝혔다.



항공사들은 고유가로 비용 부담이 급격히 커지고 유류할증료 급등으로 인해 여름철 항공 수요가 줄어들 것을 우려하고 있다.



5월 유류할증료 기준이 되는 3월 16일∼4월 15일 싱가포르 항공유 평균 가격은 배럴당 214.71달러로 전쟁 전인 2개월 전의 2.5배로 급등했다.

진에어 비행기. 연합뉴스

이에 항공사들은 줄줄이 비상경영을 선언하고 인건비 등 비용절감을 위해 무급휴직 등 자구책을 내놓고 있다.



국내 1위 저비용항공사 제주항공[089590]은 지난 8일부터 객실 승무원을 대상으로 6월 한 달간 무급 휴직 신청을 받고 있다.



티웨이항공은 지난달 객실 승무원을 대상으로 5∼6월 두 달간 무급 휴직을 도입했다. 에어로케이는 전 직원을 대상으로 5월 한 달간 무급 휴직 신청을 받았다.



고용노동부는 지난달 말 비상고용노동상황점검회의를 열고 항공업계에서 고용위기 징후가 나타나고 있다고 진단했다. 정부는 전쟁 장기화에 따른 노선 감축이 지속될 경우 전방위적 고용조정이 불가피할 것으로 보고 있다.

<연합>

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