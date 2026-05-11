챗GPT ‘파일 업로드’ 무한 로딩…오픈AI, 4시간 만에 긴급 복구

오픈AI의 생성형 인공지능(AI) ‘챗GPT’와 코덱스 등 주요 AI 서비스 일부에서 발생한 오류가 4시간여 만에 복구됐다.

오픈AI의 생성형 인공지능(AI) ‘챗GPT’와 코덱스 등 주요 AI 서비스 일부에서 발생한 오류가 4시간여 만에 복구됐다. 오픈AI 공식 상태 페이지 캡처

오픈AI는 11일(현지시간) 오전 10시23분쯤 공식 상태 페이지에서 “챗GPT 파일 업로드와 코덱스 클라우드 작업 생성 시 오류가 증가할 수 있다”며 “관련 문제를 조사 중(We are investigating the issue for the listed services)”이라고 공지했다.

같은 날 낮 12시23분쯤 “완화 조치를 적용했고 복구 상황을 모니터링하고 있다(We have applied the mitigation and are monitoring the recovery)”고 밝힌 데 이어 오후 2시35분쯤 추가 메시지를 올려 “영향을 받은 모든 서비스가 현재 완전히 복구됐다(All impacted services have now fully recovered)”고 알렸다.

앞서 이날 오전 ‘엑스(X·옛 트위터)’ 등 주요 사회관계망서비스(SNS)와 장애 추적 사이트에도 해당 오류와 관련한 불편을 호소하는 이용자 게시글이 올라왔다.

챗GPT에서는 대화창으로 사진이나 PDF 파일 업로드 시도 시 무한 로딩이 이어졌고, 업로드가 정상적으로 진행되지 않는 현상이 일부 이용자 사이에서 나타났다. 일부 이용자는 특정 파일 형식은 업로드가 가능하다는 사례를 공유하는 등 임시 대응 방안을 주고받기도 했다. 이번 오류의 영향을 받은 서비스는 챗GPT와 코덱스 각각 1개 구성요소로 표시됐다.

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