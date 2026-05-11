혁신당, '조국 평택 단기 월세 계약설'에 "1년 계약해 거주 중"

조국혁신당은 11일 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국 대표가 평택에 2개월 단기 월세 계약을 했다는 의혹에 대해 사실이 아니라고 반박했다.



혁신당은 이날 언론 공지를 통해 "조국 후보는 안중읍 아파트에 대해 2026년 4월∼2027년 4월까지 1년 임대차계약을 체결해 거주 중"이라고 밝혔다.

이어 "조 후보는 평택을 지역 내에서 1년 단위로 집을 이사해 거주할 예정"이라며 "평택 구석구석의 시민 애로사항을 해결하고, 시민들과 지혜를 모아 지역발전 비전을 실천할 계획"이라고 강조했다.



당 관계자는 "2개월이 아니라 1년 계약을 했다는 것이 사실"이라며 "도농복합지역에서 다양한 현안과 묵은 과제를 해결하려고 한다. 1년 단위로 이사해야 하는 수고를 하더라도 반드시 평택에 뿌리를 내리겠다는 강한 의지"라고 설명했다.



최근 온라인 커뮤니티 등엔 조 대표의 부동산 계약으로 추정되는 사진과 함께 '2개월 단기 월세를 구한 뒤 전입 신고한 것 아니냐'는 취지의 글이 올라왔다.

<연합>

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